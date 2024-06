Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Eksperter er positive på krypto, med Bitcoin-prisen som svever over $62 000 og vil sannsynligvis stige etter den nylige halveringen. Utsiktene er også positive for altcoins til tross for negative SEC-relaterte nyheter.

Ettersom FTX avslører planer som kan se kreditorer motta tilbakebetalinger på 118 %, er KangaMoon (KANG) en av tokens å kjøpe?

FTX-kreditorer kan få 118% utbetalinger

Konkursboet til den kollapsede kryptobørsen FTX har kommet med en stor kunngjøring.

Ifølge detaljer er 98 % av kreditorene klar til å få en kontantutbetaling på 118 % på sine respektive krav. Selv om det ikke er så mye sammenlignet med hvor prisene står i dag etter den bullish flippen som ble sett i 2024, representerer omorganiseringsplanens bud en viktig avvik fra tidligere annonserte tilbud.

Disse betalingene kan være tilgjengelige for brukere innen 60 dager etter at planen mottar en rettsgodkjenning. Spesielt er det kun kreditorkrav på $50 000 eller mindre som er øremerket denne planen, ifølge en pressemelding.

I henhold til detaljene i kunngjøringen 7. mai, kan planen gi kreditoravkastning på opptil $16,3 milliarder.

“Vi er glade for å være i en posisjon til å foreslå en kapittel 11-plan som vurderer tilbakebetaling av 100 % av konkurskravsbeløpene pluss renter for ikke-statlige kreditorer,” sa John J. Ray III, administrerende direktør og restruktureringssjef i FTX..

Midt i planene om å returnere verdi til kunder av den mislykkede børsen, har FTX-konkursteamet solgt flere tokens midt i planene om å tilbakebetale kreditorer etter FTXs implosjon i 2022.

Er KangaMoon bare en annen mememynt?

KangaMoon er et nytt kryptoprosjekt som ser ut til å smelte sammen meme-mynter med GameFi og SocialFi. Det alene gjør det til mer enn en meme-mynt.

I motsetning til de fleste andre meme-inspirerte prosjekter, tilbyr det opprinnelige tokenet KANG virkelig nytte.

I det fellesskapsdrevne miljøet som KangaMoon tilbyr, spiller KANG rollen som en valuta i spillet. Med den kan innehavere låse opp sjeldne NFT-er eller satse på episke kamper i P2E-økosystemet.

Det er det unike insentivsystemet som ingen andre forhåndssalg tilbyr – sjansen til å tjene KANG ved å delta i eksklusive utfordringer og konkurranser. Belønningene er tilgjengelig allerede fra denne forhåndssalgsfasen, noe som gjør dette til et spennende prosjekt for edelstensjegere.

Så mens en meme-mynt, kan KangaMoon benytte seg av det gjenopplivende P2E-spillmarkedet og SocialFi-trenden for å legge til et unikt lag som styrker KANG-nytten.

KangaMoons forhåndssalg trinn 5 – 90% utsolgt

Det er sannsynligvis en siste sjanse-salong for investorer som ønsker å utnytte den potensielle krypto-gjenoppblomstringen via det nye tokenet KangaMoon (KANG). Hvorfor er dette tilfellet?

Som tidligere fremhevet, har KangaMoon med suksess navigert gjennom sine forhåndssalgsstadier og er for tiden på randen av et raskt salg i trinn 5. Etter å ha seilt gjennom de fire første stadiene, har KANG tokens offentlige salgsfase nådd over 93 % utsolgt i skrivende stund.

Investorinteressen er fortsatt økende, med det totale innsamlede beløpet på over 6,4 millioner dollar. Men muligheten til å kjøpe KANG forblir åpen til $0,0196 per token og med en 10 % bonus tilgjengelig på alle kjøp.

For å lære mer eller kjøpe KANG, besøk den offisielle nettsiden.

