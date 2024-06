Salget av Bitcoin etter halveringshendelsen var ikke uventet, sier Anthony Pompliano. Han er grunnleggeren av Pomp Investments.

Hva Pompliano sa i et CNBC-intervju

BTC har nå sin 200-dagers MA på rekordhøye til tross for nylig volatilitet som antyder at verdens største kryptovaluta “fortsetter å trende oppover på lang sikt”, la han til i et intervju med CNBC i dag.

Pompliano bemerket at GBTC – verdens største Bitcoin-fond nylig så $63 millioner i tilførsel etter 78 dager med utstrømning, noe som også maler et ganske rosenrødt bilde av hva du kan forvente av Bitcoin fremover.

Interessant nok kan hans bullish bemerkninger love godt for andre kryptoaktiva, inkludert de nylig lanserte som KangaMoon siden Bitcoin har en tendens til å sette retningen for kryptomarkedet for øvrig.

Så la oss utforske og vite mer om KangaMoon.

KangaMoon er for tiden i forhåndssalg

KangaMoon kan være en spennende investering for de som er begrenset med hensyn til kapital.

Det er fordi dens opprinnelige mynt kalt $KANG er priset til $0,0196 bare ved skriving. I motsetning til Bitcoin, gir den deg derfor midler til å spille den forventede styrken i kryptomarkedet for kun pennies.

I tillegg, hvis du velger å investere i KangaMoon i dag – vil du også få 10 % bonus på investeringen din.

Merk at $KANG er i forhåndssalg for øyeblikket. Oppsiden som vanligvis materialiserer seg når en mynt går live på en kryptobørs, vil derfor være en fordel for deg hvis du bygger en posisjon i den før forhåndssalget avsluttes. Klikk her for å finne ut mer om KangaMoon nå.

$KANG kan brukes på andre måter

Det er verdt å nevne her at det å eie den innfødte KangaMoon-mynten er mer eventyrlig enn å eie en Bitcoin for å si det sånn.

Det er fordi avkastningen ikke er begrenset til prisstigning med $KANG. Faktisk kan du bruke tokenet til å tjene penger på andre måter – inkludert å delta i konkurranser eller satse på de som gjennomføres på plattformen.

Så er det selvfølgelig gjenstander i spillet som du kan tjene på så lenge du har en posisjon i KangaMoon.

$KANG har samlet inn nærmere $6,3 millioner i forhåndssalget så langt. Så du kan være trygg på at du ikke investerer i et kryptotoken som praktisk talt ikke har noen etterspørsel. Detaljer om KangaMoon og dens opprinnelige $KANG-mynt er tilgjengelig på nettstedet på denne lenken.

Hvorfor er eksperter positive på kryptomarkedet?

Eksperter er positive på Bitcoin og – i forlengelsen – på kryptoaktiva generelt for 2024, ettersom det er mer enn én katalysator som kan hjelpe det markedet i år.

For det første har SEC godkjent de børshandlede fondene. Så vi vet at etterspørselssiden av kryptoindustrien vil forbli sterk fremover. For det andre gir tilbudssiden også styrke etter den nylige halveringshendelsen.

Og til slutt, det er den amerikanske sentralbanken som kan ha latt rentene være uendret (les mer) på sitt nylige møte, men som holdt håpet om rentekutt i live for 2024.

Kryptovalutaer inkludert $KANG kan tiltrekke seg mer interesse når sentralbanken tyr til ytterligere mildhet i pengepolitikken. Interessert i å investere i KangaMoon i dag? Klikk her for å utforske hvordan.