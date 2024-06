Bank of England holder renten på 5,25 %, søker ytterligere bevis på fallende inflasjon

Guvernør Andrew Bailey i Bank of England uttrykte et forsiktig optimistisk syn angående Storbritannias økonomiske retning, til tross for at han bestemte seg for å opprettholde renten på en 16-års topp på 5,25 %.

Denne satsen har nå blitt opprettholdt for sjette gang på rad, noe som indikerer bankens årvåkne tilnærming til økonomisk oppgang og inflasjonskontroll.

Inflasjonstrender og fremtidsforventninger

Sentralbankens standhaftige posisjon stammer fra behovet for mer konkrete tegn på at inflasjonen er på en vedvarende nedadgående bane.

Mens nylige rapporter har vist at inflasjonen faller til 3,2 %, krever Bank of England ytterligere bevis for å sikre at disse reduksjonene er stabile og varige.

Bailey delte,

“Vi trenger å se flere bevis på at inflasjonen vil holde seg lav før vi kan kutte renten.”

Utsikter til rentekutt i sommer

Til tross for den nåværende holdningen, er det en forventning om potensielle rentekutt i nær fremtid.

Guvernør Bailey antydet at hvis inflasjonen fortsetter å avta som forventet, og når nærmere bankens 2%-mål innen de neste par månedene, kan den første rentereduksjonen vedtas allerede i sommer, muligens i juni.

Dette potensielle trekket er utformet som et svar på “oppmuntrende nyheter” om inflasjon, og baner vei for det mange håper vil være en periode med økonomisk lettelse og bedring.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.