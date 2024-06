Donald Trump går pro-krypto for valgkamp

Presidenthåpet og tidligere amerikansk president Donald Trump erklærte sin intensjon om å akseptere kryptovaluta for kampanjedonasjonene sine. Den tidligere presidenten kom med kommentarene under et arrangement på feriestedet hans Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Trump hevdet sin støtte til digitale valutaer i en sesjon med deltakere, hvorav mange var eiere av hans NFT-er.

Med tittelen Trump Cards NFT Gala, så begivenheten Trump henvendte seg direkte til sine støttespillere og hevdet sin posisjon på digitale valutaer. Under arrangementet svarte Trump også på henvendelser om bruk av kryptovalutaer for å donere til kampanjen hans.

Han beroliget deltakerne: “Hvis du ikke kan, skal jeg sørge for at du kan.”

Biden er anti-krypto

Copy link to section

Han avslørte intensjonene sine om å beholde kryptovalutavirksomheter i USA, og motarbeidet det han beskrev som den nåværende administrasjonens fiendtlige holdning.

“Hvis krypto flytter ut av USA på grunn av fiendtlighet mot krypto… vel, vi stopper det. Vi ønsker ikke det,” sa den tidligere amerikanske presidenten.

Videre kritiserte Trump president Joe Bidens tilsynelatende mangel på kjennskap til kryptovalutaer. På et tidspunkt etterlignet Trump en samtale, og antydet Bidens uvitenhet, og sa:

“Hvis du spør Biden, sir, er du for eller imot krypto? Hva er det? Hva? Få meg av scenen.”

Han fortsatte med å legge til at demokratene er “mot” kryptovalutaer.

Si ja til Trump, si ja til krypto

Copy link to section

Trump anerkjente videre etterspørselen etter kryptovalutaer i USA, og uttalte at han var forpliktet til å sikre at tilstanden til kryptovalutaer er “god og solid.” Ved å gå inn for en bred aksept av ulike former for digitale valutaer, oppfordret Trump de som var for slike teknologier til å støtte hans kandidatur.

“hvis du liker krypto… bør du stemme på meg,” la han til.

Trumps pro-krypto-holdning har også blitt notert av analytikere fra Standard Chartered Bank. Ifølge ekspertene kan Trumps gjenvalg fremme et positivt reguleringsmiljø for kryptovalutaer.

Geoff Kendrick, sjefen for FX Research og Digital Assets Research i banken, bemerket at en annen periode for Trump sannsynligvis ville være “bitcoin-positiv.”

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.