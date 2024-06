Nexo lanserer tokenjakt på 12 millioner dollar for å feire seksårsjubileet

På sin sjette bursdag har Nexo introdusert en spennende NEXO Token-jakt på 12 millioner dollar, designet for å engasjere og belønne både nye og eksisterende brukere innenfor sitt økosystem.

Arrangementet, kalt Nexonomics Hunt, gir deltakerne muligheten til å stable poeng, multiplisere gevinster og låse opp en rekke overraskelser, og markerer det som Nexos største belønningsinitiativ til nå.

Fra 8. mai 2024, kl. 13:00 UTC, kan deltakerne begynne å samle poeng ved å bruke ulike Nexo- produkter.

Disse poengene kan konverteres til NEXO-tokens fra og med 10. juli 2024.

Det er ingen grense for antall poeng brukere kan samle, noe som oppmuntrer til aktiv deltakelse gjennom hele kampanjen, som varer til 7. juli 2024.

Opptjene og multiplisere poeng

Poeng tildeles for en rekke aktiviteter innenfor Nexo-plattformen, med ulike handlinger som gir ulike poeng.

Imidlertid kan visse handlinger som å trekke ut kryptoaktiva redusere poengbalansen, noe som gjør strategisk deltakelse avgjørende.

I tillegg introduserer kampanjen flere multiplikatorer for å øke poengakkumulering, inkludert ukentlige multiplikatorer for tidlige deltakere, lojalitetsmultiplikatorer for de i Nexo-lojalitetsprogrammet, og en ny brukermultiplikator for førstegangsfinansierere av Nexo-kontoer.

Gjør krav på NEXO-tokens

Ved kampanjens avslutning vil deltakerne ha muligheten til å kreve NEXO-tokens basert på poengene de har samlet.

Kravperioden er satt mellom 10. juli og 24. juli 2024. Den totale puljen på 10 000 000 NEXO-tokens vil bli fordelt basert på de samlede poengene samlet inn av alle brukere, med det nøyaktige “token per poeng”-forholdet som skal beregnes på slutten av kampanjen.

