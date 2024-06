Terraform Labs, grunnlegger Do Kwon risikerer trolig bøter på 5,3 milliarder dollar på toårsdagen for krisen

Terraform-økosystemets søstersymboler LUNA og UST kollaps ble innledet av grunnlegger Do Kwons tweet om at han bruker mer kapital. Tweeten ble ikke eldre, to år etter krisen, står Terraform Labs og grunnlegger Do Kwon overfor 5,3 milliarder dollar i straffer.

To års jubileum for Do Kwons løfte om å distribuere mer kapital

Den 9. mai forsikret Do Kwon Terraform -fellesskapet om at han bruker mer kapital for å takle avkoblingen av algoritmisk stablecoin UST. 11. mai presenterte Kwon en strategi for å reetablere USTs peg. Kwons tweet fra 2022 har dukket opp igjen på X.

2 years ago

I løpet av de to årene siden Kwons tweet, har US Securities and Exchange Commission (SEC) bedt en domstol i New York om å ilegge 5,3 milliarder dollar i bøter til Terraform Labs og grunnlegger Do Kwon. Regulatoren har bedt om en heftig straff for enhetens rolle i implosjonen på 40 milliarder dollar av Terraform-økosystemtokenene.

SEC har bedt om 4,74 milliarder dollar i lovlig pålagt tilbakebetaling av dårlig oppnådde gevinster, og ytterligere 420 millioner dollar fra Terraform Labs og 100 millioner dollar fra grunnleggeren Kwon. Den amerikanske finansregulatoren har rettferdiggjort bøtene som en “konservativ”, men rimelig tilnærming til Terraform Labs og Do Kwons gevinster fra svindelen.

Retten avgjorde at de to partene ble funnet ansvarlige for sivile svindelanklager, og rettsdokumenter avslørte salg av LUNA til institusjonelle investorer for 65,2 millioner dollar. Luna Foundation Guard solgte 1,8 milliarder dollar av LUNA og UST.

Sammenbruddet av Terraform-økosystemet, Kwons “ulykkede gevinster” og rettsbøtene er kjølvannet av implosjonen på 4 milliarder dollar i 2022 som rev ned glasshusene til flere kryptohandelsfirmaer, långivere og resulterte i en rekke konkurser gjennom 2022 og 2023.

Terra Foundation begrenser tilgangen til TFL-produkter for USA-baserte brukere

I lys av nyere rettsutvikling, gjorde Terra Foundation endringer i driften og kunngjorde at den vil begrense tilgangen til noen av produktene og funksjonene for brukere i USA. Åpen kildekode-prosjekter som TFL bidro til, som Terra blockchain og Alliance, forble upåvirket.

Terra Foundation announcement

