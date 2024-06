Administrerende direktør i Ethereum L2 Eclipse står overfor anklager om seksuell forseelse

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Neel Somani, grunnlegger og administrerende direktør for Ethereum layer 2 blockchain Eclipse, kunngjorde at han “midlertidig reduserer” sin offentlige rolle. I følge et innlegg fra 9. mai ble denne avgjørelsen tatt på grunn av anklager om seksuell overgrep.

Ved å rense luften rundt disse anklagene på X, uttalte Somani,

“Alvorlige påstander har blitt fremsatt mot meg på Twitter den siste uken. Disse påstandene er falske.”

Han understreket: “Jeg har aldri overfalt eller trakassert noen kvinne seksuelt,” og erklærte at han hadde til hensikt å “forsvare” seg selv og “tømme” navnet hans.

Ifølge Somani ville hans tilbaketrekning tillate «disse samtalene å utfolde seg» og «sannheten komme frem» om påstandene.

Eclipse-teamet vil lede an

Eclipse-sjefen uttrykte også sin tillit til evnene til Eclipses seniorledelse under tiden han var borte. Han bemerket at de er “godt rustet” til å effektivt administrere firmaet under hans fravær.

Som svar på situasjonen ga Eclipse en uttalelse 9. mai via en X-post.

Teamet bekreftet at de tar anklagene “seriøst” og er forpliktet til å opprettholde de høyeste standardene for oppførsel. Innlegget nevnte også selskapets dedikasjon til «likestilling og rettferdig behandling».

Strategiske fremskritt midt i utfordringer

Kontroversen oppsto like etter at Eclipse Labs med suksess samlet inn $50 millioner i en serie A-finansieringsrunde, og økte den totale kapitalen til $65 millioner.

Finansieringsrunden, ledet av Placeholder og Hack VC, inkluderte bemerkelsesverdige deltakere som Polychain Capital, Delphi Digital og Maven 11, blant andre. Strategiske bidrag kom fra Flow Traders, GSR, Apollo Global Management og OKX Ventures.

Tidligere lanserte firmaet hovednettet til Ethereum-lag 2 i september 2023.

I andre nyheter har utviklingen rundt lag 2-løsninger for Ethereum sett en massiv økning det siste året. Senest lanserte kryptovalutabørsen OKX X Layer, en Ethereum layer-2-skaleringsløsning, på sitt offentlige hovednett.

