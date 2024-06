Binance for å gjenoppta virksomheten i India etter registrering

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Binance er satt til å gjenoppta sine kryptovaluta-operasjoner i India, ifølge de siste regulatoriske nyhetene rundt om i verdens største kryptobørs etter handelsvolum.

På fredag sa en tjenestemann fra Financial Intelligence Unit (FIU) at vakthunden mot hvitvasking av penger hadde godkjent både Binance og KuCoin for å tilby tjenester i landet.

De to børsene er de første offshore-plattformene for digitale aktiva som mottar et regulatorisk nikk fra FIU, rapporterte CoinDesk med henvisning til AML-byråets leder Vivek Aggarwal.

KuCoin betaler en bot på $41 000, Binance venter på bekreftelse av straff

I følge rapporten har KuCoin også betalt en bot på $41 000 etter å ha vunnet registreringsgodkjenningen. Med dette har børsen grønt lys til å gjenoppta sine tjenester på en av verdens største kryptodestinasjoner.

Imidlertid har Binance ennå ikke betalt noen bot da det fortsatt er uavgjort, bemerket Aggarwal. Spesielt er dette det eneste trinnet som gjenstår før den ledende kryptobørsen begynner å operere lovlig i India.

FIU har behandlet Binances registrering og godkjent den.

Det som gjenstår er etterlevelsesaspektet knyttet til hvor mye av en straff børsen må betale – med dette satt for klarhet under en høring med hvitvaskingsenheten.

Godkjenning i India bringer Binance i samsvar i en annen jurisdiksjon, med bemerkelsesverdige hindringer i USA og Nigeria.

Hvilke andre kryptobørser søker Indias nikk?

I desember i fjor intensiverte indiske myndigheter angrepet mot offshore kryptobørser ved å forby ni toppleverandører for ulovlig drift. Bortsett fra Binance og KuCoin, inkluderte resten Huobi, Kraken, Bitfinex, Gate.io, Bitstamp, MEXC Global og Bittrex.

Kraken og Gate.io, samt Gemini, har angivelig satt i gang planer for å få godkjenning. Mens disse børsene retter seg mot gjenopptakelse av operasjoner i India, er to plattformer – OKX og Bitstamp – i ferd med å avslutte.

Som fremhevet tidligere i år beordret Indias finansdepartement fjerning av Binance og de andre børsens apper fra Apples App Store i landet. FIU hadde varslet berørte plattformer 28. desember, med nevnte selskaper bedt om å registrere seg.

Filippinene ba også nylig Google og Apple om å fjerne Binance-appen fra sine respektive appbutikker.

