I morges la Storbritannias kontor for nasjonal statistikk (ONS) ut bedre enn forventet BNP-tall for Storbritannias første kvartalsestimat fra januar til mars 2024.

Resultatene viste en kvartalsvekst på 0,6 % for landets BNP, og en vekst fra år til år på 0,2 %, ifølge ONS:

Storbritannias bruttonasjonalprodukt (BNP) anslås å ha økt med 0,6 % i kvartal 1 (januar til mars) 2024, etter nedgang på 0,3 % i kvartal 4 (oktober til desember) og 0,1 % i kvartal 3 (juli til september) 2023 Sammenlignet med samme kvartal for ett år siden, anslås BNP å ha økt med 0,2 % i kvartal 1 2024.

Dette var foran estimatene for tallene. I går spådde Bank of England en 0,4 % vekstrate for perioden i sin pengepolitiske rapport, mens konsensus for mange analytikere var en 0,2 % vekstrate.

En tikkende bombe

Presset øker for at Storbritannia skal kutte renten.

I går, 9. mai, ga ONS ut en bulletin med tittelen ‘Måling av fremgang, velvære og utover BNP i Storbritannia: mai 2024’.

I publikasjonene sa ONS at antallet britiske innbyggere som er misfornøyde med livskvaliteten deres har økt bekymringsfullt, og en viktig medvirkende årsak til dette er den høye inflasjonen og presset den legger på innbyggerne.

Andelen personer som rapporterer lav tilfredshet med livene sine i Storbritannia, har økt til 5,8 % i løpet av de fem årene fra oktober til desember 2023… Høyere inflasjon har lagt press på husholdningenes økonomi, med 21,8 % av befolkningen i Storbritannia som synes det er rimelig eller veldig vanskelig å klare seg økonomisk.”

Inflasjon påvirker Storbritannias velvære

Rapporten fortsatte med å si at:

Da vi spurte voksne i Storbritannia hva som betydde mest for deres individuelle velvære, var deres personlige økonomiske situasjon det tredje mest bemerkede temaet. Inflasjonen steg med 3,8 % i løpet av de 12 månedene til mars 2024, ned fra det høyeste på 9,6 % i de 12 månedene til oktober 2022. Disse økningene i inflasjonen har lagt press på husholdningenes økonomi, og mellom 13. til 24. mars 2024 var 21,8 % av folk i Storbritannia sa at de synes det var ganske vanskelig eller veldig vanskelig å klare seg økonomisk, som vist på vårt britiske målepanel for nasjonal velvære.»

Til tross for dette bruker BoE fortsatt mange utrolig forsiktige formuleringer angående rentekutt.

Reduksjonen av rentene kan være spesielt viktig for å unngå stagflasjon senere, hvis andre halvdel av BoEs pengepolitiske rapports BNP- prediksjon holder nøyaktig:

Storbritannias BNP forventes å ha økt med 0,4 % i 1. kvartal 2024 og å vokse med 0,2 % i 2. kvartal. Til tross for at det har tatt seg opp i løpet av prognoseperioden, forventes etterspørselsveksten å forbli svakere enn potensiell tilbudsvekst gjennom det meste av perioden.»

