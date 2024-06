Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Artificial Intelligence (AI) tar kryptohandel til neste nivå, og bringer det beste av automatiserte funksjoner til et marked som vokser i store sprang. Ettersom tilpassede apper på Telegram fortsetter å revolusjonere kryptohandelsmarkedet, er Bitbot (BITBOT) et prosjekt som ønsker å ta førsteplassen.

Hva er Bitbot?

Bitbot, den nye kryptohandelsløsningen på Telegram, gir mer enn en AI-drevet bot.

Det er verdens første ikke-forvarende Telegram-bot. Resultatet er en plattform som kombinerer sikkerhet og de mest avanserte handelsverktøyene, alt designet for å bringe institusjonell kryptohandel til detaljhandleren.

Det bemerkelsesverdige faktum om Bitbot er at prosjektet er revidert av Solid Proof. Samarbeidet med teknologileverandøren Knightsafe for selvdepotløsninger for digitale eiendeler skiller seg også ut.

Samlet sett hever fokuset på sikkerhet, integrasjon av AI og anti-MEV og anti-svindelverktøy Bitbot over andre roboter.

Bitbots teknologi – “dine nøkler, dine eiendeler”

Som handelsbot vil Bitbot fungere mer som andre løsninger i markedet som Banana Gun og PAAL AI. Det som imidlertid skiller Bitbot, er dens banebrytende ikke-forvaringsteknologi som lar brukeren integrere sikkert med sine selvforvarende lommebøker, og sikrer at det alltid er “nøklene dine lommeboken og eiendelene dine.”

AI forbedrer også prosjektets avanserte funksjoner, noe som gjør dette ikke bare til nok en elegant Telegram-handelsbot, men sannsynligvis den arketypiske handelsløsningen.

Når boten lanseres i markedet etter forhåndssalget, vil tradere som er interessert i en ny opplevelse kunne benytte seg av toppverktøy som Gem Scanner, intelligent handel, kopihandel og sniking. Det er også markedsinnsikt i kjeden og skreddersydd lommebokadministrasjon.

Utover Telegram-botlanseringen, fremhever Bitbots veikart også utviklingen av en innebygd mobilapp og tilbyr støtte på tvers av kjeder.

Er forhåndssalget et godt tidspunkt å kjøpe Bitbot?

Interessen for dette prosjektet har eksplodert med de siste produktoppdateringene, fellesskapets AMA-er og kryptoeksperts spådommer for markedet etter spot-godkjenning av Bitcoin ETFs og 2024 Bitcoin-halveringsbegivenhet.

AI-narrativet kan være en annen nøkkelkatalysator for bredere adopsjon. Utsiktene har hatt flere kryptoprosjekter som Render (RNDR) og Akash Network (AKT) de siste månedene. Det er en fortelling som sannsynligvis vil bli forbedret etter denne ukens rapporter om en potensiell avtale mellom teknologigiganten Apple og OpenAI om ChatGPT-integrasjon med iPhone.

Bitbots offentlige salg er trinn 13, med BITBOT-prisen for øyeblikket på $0,018. Investorer har samlet inn mer enn $3,3 millioner så langt.

I de neste to stadiene vil tokens verdi stige til $0,020. Mens forhåndssalgsprisen har økt fra den opprinnelige $0,005, tilbyr de neste to stadiene fortsatt en potensielt lukrativ posisjon gitt sannsynlige katalysatorer for markedsvekst.

Den innovative botens ikke-forvaringsbaserte løsning er også en spillskifter og kan se Bitbot rase til toppen som går til AI-drevet handelsbot. Lær mer om Bitbot her.

Denne artikkelen er et samarbeid mellom våre Redaktører og våre Partnere, og den kan inneholde sponset reklameinnhold og lenker. Innholdet er ikke ment som økonomisk råd og er kun til informasjonsformål.