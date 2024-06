El Salvador lanserer et nettsted for å overvåke Bitcoin-beholdningen i statskassen

El Salvador har skapt overskrifter nok en gang i kryptovaluta-verdenen med lanseringen av et nettsted for Bitcoin treasury-overvåking. Siden han tok i bruk Bitcoin (BTC) som et lovlig betalingsmiddel i 2021, fortsetter El Salvador å være pionerinitiativer rettet mot å omfavne og utnytte potensialet til digitale eiendeler for økonomisk vekst og finansiell inkludering.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Den sentralamerikanske nasjonens nye proof-of-reserve-nettsted tilbyr en pakke med verktøy designet for å gi sanntids åpenhet angående Bitcoin-beholdningen.

Med over 5700 BTC for tiden i statskassen, verdsatt til omtrent $360 millioner, tar El Salvador proaktive skritt for å sikre ansvarlighet og synlighet i sine kryptovalutareserver.

El Salvadors Bitcoin treasury management

Copy link to section

I hjertet av El Salvadors innovative tilnærming er en forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet i forvaltningen av sine Bitcoin-beholdninger. Gjennom det nylig lanserte nettstedet kan interessenter få tilgang til oppdatert informasjon om landets Bitcoin-reserver, inkludert nylige kjøp og historiske data.

Så langt, ifølge dataene som er gitt på det nylig lanserte nettstedet, har El Salvador aktivt akkumulert BTC, med nylige kjøp på totalt syv BTC verdt over $438 000 bare den siste uken. I løpet av de siste 30 dagene har landet lagt til totalt 31 BTC, tilsvarende 1,94 millioner dollar, til statskassen.

Disse oppkjøpene er i tråd med El Salvadors ambisiøse mål om å skaffe 1BTC per dag for å styrke reservene.

El Salvadors beslutning om å omfavne Bitcoin som lovlig betalingsmiddel ble møtt med både ros og kritikk. Mens talsmenn hyllet trekket for dets potensial til å fremme finansiell inkludering og drive innovasjon, reiste skeptikere bekymringer om volatiliteten og regulatoriske utfordringer knyttet til kryptovalutaer.

Til tross for kritikk, har El Salvador holdt seg standhaftig i sitt engasjement for Bitcoin. Landets gjennomsnittlige kjøpspris på $43 097 per BTC understreker dens langsiktige investeringsstrategi og tillit til fremtiden til digitale eiendeler.

Med Bitcoin (BTC) som for tiden handles over $62 000, har El Salvador realisert betydelig urealisert fortjeneste, som beløper seg til over $57,259 millioner ifølge Nayib Bukele porteføljesporer.

Den potensielle innvirkningen på El Salvadors økonomiske fremtid

Copy link to section

El Salvadors voksende Bitcoin-beholdning har posisjonert landet i forkant av kryptovaluta-revolusjonen. Venturekapitalisten Tim Draper uttalte i et nylig intervju med Rachel Wolfson at han tror at disse beholdningene kan tjene som en livline for nasjonen, og potensielt gjøre den i stand til å oppnå økonomisk uavhengighet og tilbakebetale sine lån til Det internasjonale pengefondet (IMF).

Drapers optimisme er drevet av bullish anslag for Bitcoins prisbane. Mange analytikere spår at Bitcoin kan overgå $100.000-merket i løpet av den pågående oksesyklusen, med noen prognoser som til og med antyder en prisklasse på $150.000 til $169.000 etter halvering.

Institusjonelle tilførsler, spesielt fra amerikanske spot-Bitcoin-børshandlede fond (ETF), forventes å spille en avgjørende rolle i å drive Bitcoins pris oppover.

Nyere data indikerer en positiv trend i institusjonell interesse, med amerikanske Bitcoin ETFer som opplevde netto tilsig på totalt $413 millioner den siste uken. Disse tilstrømningene signaliserer økende tillit blant institusjonelle investorer til det langsiktige potensialet til Bitcoin som verdilager og sikring mot inflasjon.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mer