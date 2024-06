Geoffrey Morphys søksmål på 27 millioner dollar fører til at Bitfarms blir fjernet

I en dramatisk vending har Bitfarms sagt opp Morphy som administrerende direktør og president i gruveselskapet etter innlevering av et søksmål mot selskapet.

Morphy’s anla et søksmål mot Bitfarms med krav om svimlende $27 millioner i erstatning, noe som fikk Bitfarms til å avslutte sin rolle til tross for tidligere kunngjøring om planer om å få ham til å forbli i selskapet.

I mellomtiden har Nicolas Bonta, medgründer og styreleder, trådt inn som midlertidig president og administrerende direktør.

Morphy saksøkte Bitfarms for erstatning

Den juridiske kampen startet 10. mai da Morphy anla søksmålet til Superior Court of Ontario, Canada, med henvisning til påstander om kontraktsbrudd, urettmessig oppsigelse og krav om forverret og straffbar erstatning.

Bitfarms svarte raskt på søksmålet, og hevdet sin tro på at påstandene er grunnløse og uten berettigelse. Selskapet har lovet å forsvare seg kraftig mot anklagene fra den tidligere administrerende direktøren.

Morphys avgang markerer en betydelig utvikling for Bitfarms, en fremtredende aktør i gruveindustrien for kryptovaluta.

Etter å ha vært i selskapet siden 2020, har Morphys ledelse spilt en sentral rolle i utformingen av Bitfarms sin virksomhet og strategiske retning.

Men med søksmålet som kastet en skygge over hans embetsperiode, anså styret det som nødvendig å iverksette umiddelbare tiltak for å dempe enhver potensiell innvirkning på selskapets omdømme og drift.

Bitfarms lederskifte

I kjølvannet av Morphys avgang har Bitfarms ikke kastet bort tid på å utnevne Nicolas Bonta som midlertidig president og administrerende direktør.

Bonta, som også er medgründer av selskapet og fungerer som styreleder, bringer et vell av erfaring og ekspertise til rollen. Under hans ledelse har Bitfarms som mål å navigere gjennom det turbulente vannet som er forårsaket av den juridiske tvisten og opprettholde sin posisjon som en ledende aktør i gruvesektoren for kryptovaluta.

Imidlertid har Bonta for tiden administrerende direktør-posisjon midlertidig, og selskapet har annonsert planer om å fortsette med sin tidligere skisserte strategi om å søke en erstatter for Morphy.

En ny administrerende direktør forventes å bli utnevnt i løpet av de kommende ukene, noe som signaliserer Bitfarms sin vilje til raskt å gjenopprette stabilitet og kontinuitet til ledergruppen.

Til tross for omveltningen i sine ledere, fortsetter Bitcoin-gruveselskapet å fokusere på å forbedre sine gruvekapasiteter og utvide sin tilstedeværelse i nøkkelmarkeder. Med 11 Bitcoin-gruveanlegg spredt over USA, Canada, Paraguay og Argentina, er selskapet godt posisjonert for å kapitalisere på den økende etterspørselen etter gruvetjenester for kryptovaluta.

I april avslørte Bitfarms planer om å investere omtrent 240 millioner dollar for å oppgradere gruveutstyret sitt, et grep som tar sikte på å øke hashhastighetskapasiteten til 21 eksahashes per sekund.

Firmaet forblir standhaftig i sin forpliktelse til sine langsiktige mål og mål.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

