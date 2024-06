Tyrkisk kryptolov skal legges fram i parlamentet

Regulatorer i Tyrkia har ferdigstilt et lovforslag som skal regulere kryptovalutaer i landet. I følge lokale rapporter ledet Abdullah Güler, gruppeleder for det regjerende partiet Development and Justice Party (AK-partiet), et møte om denne saken 12. mai for å fullføre lovutkastet.

Finans- og finansminister Mehmet Şimşek bemerket tidligere i år at disse tiltakene nærmer seg sluttfasen av tekniske studier og tar sikte på å forbedre de operasjonelle standardene til handelsplattformer.

Lovforslaget skal etter planen legges fram for Stortinget denne uken.

Legitimering av kryptovalutaer

Lovforslaget har til hensikt å etablere et regulatorisk rammeverk for kryptovalutaplattformer. Dette initiativet vil innebære lisensiering av disse plattformene gjennom Capital Markets Board (SPK) og deretter plassere dem under SPK-tilsyn.

Den vil ta for seg forvaltningen av kontanter og kryptovaluta-eiendeler som holdes på vegne av kunder, detaljering av forholdet mellom plattformer og deres kunder, og skissere sanksjoner og straffer som gjelder.

Videre inneholder utkastet bestemmelser som autoriserer SPK til å gi tillatelser for salg eller distribusjon av kryptovaluta-eiendeler. Disse eiendelene er knyttet til blokkjede og andre lignende teknologier, og SPK kan også pålegge spesifikke betingelser for deres salg.

Det vitenskapelige og teknologiske forskningsrådet i Türkiye (TÜBITAK) vil fremme utviklingen av programvarearkitektur for blokkjede og relaterte teknologier, som pålagt i lovforslaget.

Ved implementering forventes disse tiltakene å møte kritikken under Financial Action Task Force (FATF) Technical Standard No. 15. Dette kan potensielt flytte Türkiye ut av kategorien «delvis kompatibel» og av en internasjonal finansiell kriminalitetsvakthunds «grå liste». “

Blomstrende kryptoøkonomi i det grå

For øyeblikket har Tyrkia minimale reguleringer som direkte påvirker kryptovalutamarkedet. Eksisterende regelverk inkluderer et forbud fra sentralbanken i Republikken Tyrkia mot å bruke kryptovalutaer for betalinger, og hevder at disse ikke er lovlig betalingsmiddel.

På toppen av dette gir Financial Crimes Investigation Board (MASAK), under Finansdepartementet, mandat til at børser samler inn Know Your Customer (KYC)-data for å dempe hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Tyrkia er en nøkkelaktør i det globale kryptovalutamarkedet, med en av de høyeste adopsjonsratene over hele verden. I følge Chainanalysis rangerer det som det fjerde største kryptomarkedet globalt, med et estimert handelsvolum på 170 milliarder dollar, og overgår land som Russland, Canada, Vietnam, Thailand og Tyskland.

