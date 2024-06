Bank of England kan vurdere rentekutt til sommeren, sier sjeføkonom Huw Pill

Bank of Englands sjeføkonom Huw Pill uttrykte tirsdag at det kan være «ikke urimelig» for sentralbanken å begynne å vurdere en reduksjon i renten over sommeren hvis nåværende økonomiske trender fortsetter.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Pills kommentarer kom under hans tale ved Institute of Chartered Accountants i England og Wales Regions økonomiske toppmøte, og signaliserte et potensielt betydelig skifte i BoEs pengepolitiske tilnærming i de kommende månedene.

Fremgang på inflasjonen, men utfordringene gjenstår

Copy link to section

Til tross for de optimistiske utsiktene for rentene, understreket Pill at Bank of England fortsatt er midt i sine anstrengelser for å kontrollere inflasjonen og at “det er fortsatt mer arbeid å gjøre.”

Banken har forsøkt å bringe inflasjonen ned nærmere målet på 2 %, men dagens lønnsvekst utgjør utfordringer.

Lønnsveksten overgår målene

Copy link to section

Pill fremhevet også bekymringer angående lønnsveksten, som fortsatt er “ganske godt over det som ville være konsistent for å oppfylle 2% inflasjonsmålet” bærekraftig.

Denne faktoren kan påvirke sentralbankens beslutninger om å justere renten tidligere eller holde en mer forsiktig holdning over en lengre periode.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mer