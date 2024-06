I morges offentliggjorde Storbritannias Office for National Statistics (ONS) landets siste tall for arbeidsledighet og sysselsetting.

Den aktuelle perioden var utvilsomt en vanskelig periode for arbeidslandskapet. Bare i mars estimerte ONS at 22 000 arbeidsdager gikk tapt på grunn av arbeidskonflikter over hele Storbritannia.

Arbeidsløsheten opp

Fra januar til mars 2024 var arbeidsledigheten på 4,3 %, opp 0,3 prosentpoeng fra året før.

Dette var opp marginalt fra 4,2 % estimert for kvartalet forrige måned, og betydelig opp fra forrige kvartals beløp på 3,8 %.

Dette kommer varmt i hælene på aprils ledighetstall, med anslagsvis 156 000 tapte arbeidsplasser – som var den høyeste arbeidsledigheten på seks måneder.

Sysselsettingstallene går ned etter hvert som arbeidsmarkedet avkjøles

I samme periode falt sysselsettingsraten 0,8 prosentpoeng til 74,5 % for kvartalet.

Totalt gikk antallet sysselsatte ned med 178 000.

Det tidlige estimatet for lønnet ansatte for april 2024 gikk ned med 85 000 (0,3 %) måned til måned, men økte med 129 000 (0,4 %) på året, til 30,2 millioner.

Ledige stillinger når krisepunktet i Storbritannia

Men selv med flere arbeidsledige gikk også antallet jobber som ble tilbudt ned. I februar til april 2024 sank det estimerte antallet ledige stillinger i Storbritannia med 26 000 i kvartalet til 898 000.

Dette er den 22. måneden på rad at ledige stillinger har gått ned – en periode som strekker seg over nesten to år med fortsatt nedgang for det britiske arbeidsmarkedet.

Imidlertid gjorde ONS anstrengelser for å bekrefte at disse tallene “fortsatt var over nivåene før koronavirus (COVID-19) pandemi.”

