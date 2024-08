Bank of Canada kutter styringsrenten til 4,50 % og senker 2024-vekstprognosen midt i avkjølende inflasjon

I et strategisk grep for å møte en avkjølende økonomi, har Bank of Canada (BoC) senket styringsrenten til 4,50 %, en reduksjon på 25 basispunkter fra den forrige rentesatsen på 4,75 %. Denne justeringen markerer BoCs andre rentekutt på rad, etter en lignende nedgang i juni.

Beslutningen reflekterer sentralbankens svar på pågående økonomiske utfordringer, inkludert redusert inflasjon og lavere økonomisk vekst.

BoCs kunngjøring understreker dens forpliktelse til å navigere i et komplekst økonomisk miljø preget av svekket inflasjonspress og lavere forbruk.

BoC i et notat sa:

Ved siden av rentekuttet har BoC nedjustert sine BNP-anslag, noe som reflekterer lavere forbruk og redusert etterspørsel etter motorkjøretøyer og utenlandsreiser.

Sentralbanken spår nå en vekstrate på 1,2 % for 2024, ned fra 1,5 % spådd i april.



«Samlet sett anslår banken en BNP-vekst på 1,2 % i 2024, 2,1 % i 2025 og 2,4 % i 2026. Den styrkende økonomien vil gradvis absorbere overskuddsforsyning gjennom 2025 og inn i 2026, heter det i BoC.

Til tross for disse justeringene, er BoC fortsatt optimistisk om at inflasjonen vil ligge rundt 2,6 % i år, med en bærekraftig avkastning til 2 %-målet forventet i andre halvdel av 2025.

Guvernør Tiff Macklem understreket at den kanadiske økonomien fortsatt har plass til å vokse uten å tenne på inflasjonspress.

Han antydet at ytterligere rentekutt kan være i horisonten hvis inflasjonen fortsetter sin nedadgående trend.

Imidlertid indikerte sentralbanken også at den vil ta en forsiktig tilnærming og følge nøye med på økonomiske data for å veilede beslutningene. I forberedte bemerkninger sa Macklem:

Kunngjøringen utløste en svekkelse av den kanadiske dollaren (CAD), som falt til et tre måneders lavpunkt mot den amerikanske dollaren (USD).

USD/CAD-kursen nærmet seg 1,3800-merket, noe som reflekterer markedets forventning om rentekuttet og den påfølgende volatiliteten.

Reaksjonen understreker følsomheten til valutamarkedene for endringer i sentralbankens politikk og økonomiske prognoser.

Inflasjonen i Canada har vist tegn til avkjøling, med konsumprisindeksen (KPI) som steg med 2,7 % i juni, under BoCs tidligere prognose på 2,9 % for første halvdel av 2024.

Måned-over-måned falt KPI med 0,1 %, som markerer den første nedbremsingen siden desember.

Denne nedgangen i inflasjonen, kombinert med et løsnet arbeidsmarked, der Canada mistet 1400 jobber i juni og så arbeidsledigheten stige til 6,4 %, styrket argumentet for rentekuttet i juli.

Dhwani Mehta, Asian Session Lead Analyst ved FXStreet, ga teknisk innsikt i USD/CAD-paret, og la merke til at det er posisjonert på det høyeste nivået på seks uker, på 1,3775.

I en rapport på FXStreet sa Mehta:

“USD/CAD-paret sitter på det høyeste nivået på seks uker på 1,3775 i forkant av BoC- oppgjøret. Kjøpere ser ut til å by på tid før neste etappe høyere, ettersom 14-dagers relativ styrkeindeks (RSI) holder seg fast over 50-nivået mens et Bull Cross fortsatt er under utvikling. The 21-day Simple Moving Average (SMA) er på nippet til å krysse 50-dagers SMA for oppsiden, som hvis den realiseres daglig lukkebasis vil validere en bullish. crossover.”

Mehta påpekte at viktige tekniske indikatorer antyder potensial for ytterligere oppside, med 21-dagers enkle bevegelige gjennomsnitt (SMA) på randen av å krysse 50-dagers SMA, noe som indikerer en bullish trend.

“På en fornyet oppside kan USD/CAD initiere et nytt fremskritt mot 2024-høydene på 1,3846. I forkant av det, må 1,3800-barrieren tas ut avgjørende. Det neste målet for kjøpere er på linje med 1,3900-rundenivået. Omvendt, sterk støtte er sett på rundt 1,3680, der 21-dagers og 50-dagers SMA-aksept under det nivået vil sette 100-dagers SMA på 1,3630. Den siste forsvarslinjen for USD/CAD-optimister 200-dagers SMA på 1,3595.”