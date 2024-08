BYD er klar til å overgå Tesla i EV-salg til tross for Buffetts frasalg

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Ettersom etterspørselen etter elektriske kjøretøy (EV) avtar over hele USA og Europa, er den kinesiske elbilprodusenten BYD på vei til å overgå Tesla i bilsalg i år. Til tross for implementeringen av tariffer på kinesiske elbiler i disse regionene for å øke lokale produsenter og møte politiske mål, blomstrer BYD ved å utvide sin markedstilstedeværelse globalt, spesielt i andre asiatiske land.

BYDs meteoriske økning i elbilmarkedet

BYDs raske vekst snur hodet, med selskapet på nippet til å overgå Tesla i EV-salg for året.

Denne imponerende banen er tydelig til tross for tollbarrierer i USA og Europa.

Nylig kunngjorde BYD en investering på 1 milliard dollar i Tyrkia, åpnet et anlegg i Thailand og samarbeider med Mega Conglomerat for å etablere virksomhet i Pakistan.

Selv om disse utvidelsene er lovende, kan selskapets vekst hindres av potensiell motstand fra USA og Europa, som er opptatt av å begrense BYDs innflytelse i fremvoksende markeder.

Teslas kamper og BYDs konkurransefortrinn

Tesla, BYDs hovedkonkurrent, ga ut en mangelfull kvartalsrapport med en EPS på 0,52 dollar, som var lavere enn analytikeres anslag på 0,62 dollar, og markerte en nedgang på 43 % fra år til år.

Derimot har BYD allerede vist sin dominans i volum, etter å ha sendt 526 049 elektriske kjøretøy i fjerde kvartal året før, sammenlignet med Teslas 484 507.

Til tross for BYDs økende salgsvolum, er Tesla fortsatt det største bilselskapet etter markedsverdi, verdsatt til 786 milliarder dollar, betydelig foran BYDs 100 milliarder dollar.

Buffett reduserer BYD-andelen til under 5 %

Midt i BYDs fremgang fortsetter Warren Buffett å redusere sin eierandel i selskapet. Hans siste trekk reduserte hans beholdning fra 5,06 % til 4,94 %, noe som betyr at han ikke lenger trenger å rapportere salget av aksjen på Hong Kong-børsen.

Vanligvis, når Berkshire Hathaway selger aksjer i et selskap, får aksjekursen et slag. Imidlertid har BYD vært et unntak, delvis fordi Buffett gradvis har redusert sin eierandel i årevis.

På et tidspunkt i 2008 hadde Berkshire en eierandel på 40 % i BYD. Selv da BYDs aksje nådde rekordhøye i 2022, holdt Buffett fortsatt mer enn 20 %. I løpet av de siste to årene har han solgt over 75 % av eierandelen.

Analytikernes perspektiver på Buffetts trekk

Analytikere er generelt enige om at Buffetts fortsatte salg fra BYD ikke er overraskende. Angus Chan, en analytiker, bemerket: “Det er en lønnsom investering, men til slutt vil Berkshire selge alle sine aksjer i BYD.”

I mellomtiden antyder Joel Ying fra Nomura at geopolitiske spenninger delvis påvirker disse salgene.

Berkshire Hathaway har indikert en strategisk pivot mot flere muligheter i USA.

Buffetts nylige handlinger, inkludert det fullstendige salget fra Taiwan Semiconductor Manufacturing Company på grunn av politiske spenninger mellom Taiwan og Kina, gjenspeiler dette skiftet.

Ettersom BYD fortsetter å vokse globalt, vil evnen til å navigere i disse hindringene være avgjørende for å opprettholde sin oppadgående bane.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.