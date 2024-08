Anthony Pompliano, grunnleggeren av Professional Capital Management, forventer at prisen på Ethereum vil stige nå som Ether ETFer offisielt har begynt å handle i USA.

Pompliano mener imidlertid at den potensielle prisøkningen til Ethereum kanskje ikke samsvarer med den betydelige økningen sett i Bitcoin etter godkjenningen av BTC-børshandlede fond.

Likevel er Ether ETF-nyhetene, sa han til CNBC i et intervju denne uken, positive for det bredere kryptoområdet (som nå inkluderer Poodlana).

Hvorfor er Ether ETFer viktig for Poodlana?

Pompliano anslår at Ether-børshandlede fond ikke vil være like store som Bitcoin ETF-er. Likevel, på «Squawk Box» sa han:

Det dette signaliserer for meg er at alle altcoins vil komme til Wall Street. Det kan ta en stund, det må kanskje være litt regulatorisk klarhet, men disse tingene vil komme til Wall Street.

Hvis det er sant, vil det være en betydelig utvikling siden en så utbredt aksept av kryptovalutaer vil reflektere ikke bare i de større, mer bemerkelsesverdige navnene, men kanskje også i de mindre, kommende prosjektene som Poodlana.

Politisk utvikling favoriserer krypto

POODL – den opprinnelige mynten til Poodlana kan være en spennende investering, siden Ether ETF-er ikke er den eneste katalysatoren.

Fortsatt tilførsel til Bitcoin ETFer er fortsatt en medvind for kryptoindustrien også. Faktisk har BlackRock Bitcoin ETF “hatt mer nettoinngang enn QQQ hittil i år,” ifølge Anthony Pompliano.

I tillegg er den politiske utviklingen gunstig for kryptoindustrien. Bitcoin krasjet etter drapsforsøket på Donald Trump, men klatret rett opp igjen når nyhetene fulgte om at han er trygg, noe som indikerer at kryptoentusiastene ser at et Trump-presidentskap er positivt for kryptovalutaer.

Og sjansene for at Donald Trump kommer tilbake til kontoret i november har økt helt siden debatten hans med Joe Biden forrige måned som til slutt førte til at den nåværende POTUS trakk seg fra presidentvalget.

Demokratene forener seg bak Kamala Harris nå som presidentkandidat for 2024. Men Trump har allerede uttalt at hun ville være mye lettere å slå i årets valg enn Joe Biden.

Slike kryptospesifikke og politiske utviklinger kan hjelpe kryptomarkedet til å gjøre det bra fremover, noe som til slutt kan tiltrekke flere investorer til meme-myntprosjektene som Poodlana også.

POODL token forhåndssalg tiltrekker seg solid etterspørsel

POODL har samlet inn mer enn $2,0 millioner på bare en uke med forhåndssalg, noe som indikerer sterk etterspørsel som har en tendens til å signalisere en god potensiell investering. Poodlana-tokenet er desto mer attraktivt ettersom det kun er priset til $0,0265 ved skriving, noe som betyr at du kan bygge en betydelig plassering i det selv om du bare har $10 til overs for øyeblikket.

Den fasjonable meme-mynten startet sitt forhåndssalg 17. juli og vil være i forhåndssalget i bare en måned. Innen en time etter det vil POODL liste på en desentralisert børs som vil gjøre den mye mer tilgjengelig for potensielle investorer.

Sammen med rentekutt som stort sett forventes å begynne i september, virker Poodlana godt posisjonert for å oppleve et etterspørselssjokk i de kommende månedene som har en tendens til å oversettes til en høyere pris.

Du kan finne mer om Poodlana på nettsiden deres.