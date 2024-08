Goldman Sachs hever Spotify-kursmålet til $425 etter sterk inntjening i 2. kvartal: Bør du investere?

I et betydelig trekk som har fanget investorenes oppmerksomhet, oppgraderte Goldman Sachs Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) fra “Nøytral” til “Kjøp” og hevet kursmålet fra $320 til $425, noe som representerer en potensiell 26% oppside fra dagens nåværende. markedspris.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Denne godkjenningen følger Spotifys robuste Q2-ytelse, som viste bemerkelsesverdige økninger i premium-abonnenter og overgikk forventningene til inntekt og bruttomargin.

Høydepunkter i resultat for 2. kvartal

Copy link to section

Spotifys inntekter for andre kvartal viste en inntektsøkning på 20,2 % fra år til år til 3,81 milliarder euro, drevet av en 21 % økning i premiuminntekter og konsekvent vekst i annonsestøttede inntekter.

Denne veksten er en del av Spotifys bredere strategi for å øke lønnsomheten, inkludert betydelige reduksjoner i arbeidsstyrken og ekspansjon til nye innholdsområder som lydbøker.

Selskapets rapporterte frie kontantstrøm på €490 millioner og nettoinntekt på €274 millioner, opp fra €197 millioner år-over-år, fremhever suksessen til disse strategiene.

Beregninger for brukerengasjement viste også imponerende gevinster. Månedlige aktive brukere (MAUer) vokste med 14 % fra år til år til 626 millioner, og premium-abonnenter økte med 12 % til 246 millioner.

I tillegg klarte Spotify å øke den gjennomsnittlige inntekten per bruker (ARPU), noe som gjenspeiler en vellykket prisstrategi midt i økonomisk motvind.

Strategisk utsikt og analytikerperspektiver

Copy link to section

Når vi ser fremover, er Spotify fortsatt fokusert på vekst og lønnsomhet.

Selskapets fremtidsrettede uttalelser tyder på tillit til å opprettholde en oppadgående bane i MAUer og inntekter, støttet av strategiske prisjusteringer og innholdsdiversifisering.

Selv om verdivurderingen er høyere enn i fjor, indikerer markedet konsensus om at Spotifys vekstutsikter rettferdiggjør det nåværende aksjekursnivået.

Jefferies er fortsatt positive på Spotify, og støtter det som deres toppvalg blant musikkstreamere og anslår en jevn inntektsvekst på over 15 % de neste tre årene.

De tror Spotifys strategi med regelmessige prisøkninger og bruttomarginutvidelse vil opprettholde markedsdominansen, og sette et prismål på $385.

På den annen side har Redburn Atlantic et mer forsiktig syn.

De nedgraderte Spotify på grunn av bekymringer over bransjeomfattende prisutfordringer og økt konkurranse, og satte et lavere prismål på $230.

Teknisk analyse og markedsytelse

Copy link to section

Spotifys aksje har sett en betydelig snuoperasjon siden starten av 2023, og har kommet seg etter en nedgang på 80 % mellom 2021 og 2022.

Aksjen viser for tiden sterk bullish momentum over ulike tidsrammer, noe som tyder på ytterligere oppsidepotensial.

For investorer som vurderer en posisjon i Spotify, er det tilrådelig å vente på en liten tilbaketrekking før du kjøper.

Et strategisk inngangspunkt kan være rundt $325-nivået på en retracement, med et etterfølgende stopptap under 100-dagers glidende gjennomsnitt. Så lenge aksjen ikke lukker seg under dette glidende gjennomsnittet, har den potensialet til å overgå all-time high i 2021.

SPOT-diagram av TradingView

Spotifys sterke Q2-ytelse og positive utsikter fra analytikere kommer midt i en bredere markedsdynamikk som påvirker aksjekursen.

Nylige dempede inntektsrapporter fra amerikanske teknologigiganter som Alphabet Inc. og Tesla Inc. har påvirket markedssentimentet, og fremhever sammenhengen mellom globale finansmarkeder.

I tillegg legger økonomisk utvikling i store økonomier som Japan, der spekulasjoner om en potensiell renteøkning fra Bank of Japan påvirker globale kapitalstrømmer og valutamarkeder, enda et lag av kompleksitet til markedsmiljøet.

Spotifys solide Q2-inntjening og den påfølgende oppgraderingen av Goldman Sachs signaliserer en sterk tillitserklæring til selskapets strategiske retning og vekstpotensial. Mens analytikere har varierende syn på aksjens fremtid, lener det generelle sentimentet mot optimisme, støttet av sterke økonomiske beregninger, brukervekst og operasjonell effektivitet.

For investorer presenterer Spotify en overbevisende sak, spesielt hvis markedsforholdene forblir gunstige og selskapet fortsetter å utføre sine strategiske initiativer effektivt. Som alltid er diversifisering og nøye risikostyring avgjørende for å navigere i kompleksiteten til global finans, spesielt i den volatile teknologisektoren.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.