Hvordan et Kamala Harris-presidentskap kan påvirke den gjennomsnittlige amerikanske skattebetaleren

Etter hvert som det politiske landskapet skifter, fremstår visepresident Kamala Harris som den ledende demokratiske kandidaten til å potensielt erstatte president Joe Biden.

Med denne muligheten er velgerne opptatt av å forstå hennes holdning til sentrale økonomiske spørsmål og hvordan plattformen hennes kan forme fremtidig økonomisk politikk.

Harriss tilnærming til skatter, helsetjenester, studielån og andre kritiske områder kan påvirke husholdningenes økonomi betydelig.

Skattepolitikk: Endringer i horisonten

Det forestående utløpet av flere skattelettelser etter 2025 plasserer skattepolitikk og det føderale budsjettunderskuddet i forkant av Harris’ agenda.

Uten lovgivningsmessige tiltak vil bestemmelser fra skattekutt- og jobbloven (TCJA) utløpe, noe som fører til høyere skatter for mer enn 60% av filer, ifølge Tax Foundation.

Harris forventes å være på linje med mange av Bidens skattepolitikk, spesielt de som er rettet mot rikere amerikanere og selskaper.

Et sentralt spørsmål er om hun vil opprettholde Bidens løfte om å unngå å øke skatten på individer som tjener mindre enn 400 000 dollar årlig.

Tidligere støttet Harris å oppheve TCJAs selskapsskattekutt, og foreslo en retur til en toppsats på 35 %, sammenlignet med Bidens foreslåtte 28 %.

Hennes holdning til skattefradrag for barn, som hun forkjempet under pandemien, vil også bli fulgt nøye ettersom hun kan fortsette å gå inn for utvidet støtte til familier.

Helsevesen: Vil ‘Medicare for All’ dukke opp igjen?

Under sin presidentkampanje i 2020 støttet Harris en “Medicare for All”-plan, med sikte på å overføre alle amerikanere til en Medicare-basert helseplan over ti år.

Imidlertid er denne ambisiøse planen kanskje ikke et fokuspunkt i dagens politiske klima, gitt Det demokratiske partiets preferanse for mer inkrementelle endringer i helsepolitikken.

Harris forventes å gå inn for utvidelser av ACA-dekning (Affordable Care Act) og Medicaid, basert på Biden-administrasjonens innsats for å redusere helsekostnader.

Hennes forpliktelse til kvinners helse, spesielt abortrettigheter, vil sannsynligvis forbli et fremtredende tema, siden hun har vært en vokal tilhenger av å beskytte reproduktive rettigheter midt i skiftende juridiske landskap i forskjellige stater.

Studielån: Fortsetter presset for gjeldslette

Harris har vært en trofast tilhenger av Bidens historiske initiativ til å tilgi studielån.

Under sitt forrige presidentvalg foreslo hun en smalere gjeldsletteplan sammenlignet med Bidens bredere tilnærming, som allerede har ettergitt 167 milliarder dollar i studentgjeld for nesten 5 millioner amerikanere.

Som visepresident har Harris fokusert på å bekjempe rov utlånspraksis og støtte låntakere fra for-profit-institusjoner.

Hennes pågående innsats for å bringe lettelse til låntakere av studielån vil sannsynligvis fortsette, med sikte på å adressere de bredere økonomiske implikasjonene av studiegjeld på unge fagfolk og familier.

Inntektsulikhet: Å adressere formuesgapet

Et av Harris bemerkelsesverdige forslag før han ble visepresident var Lift the Middle Class Act, som hadde som mål å gi opptil 6000 dollar årlig til lav- og mellominntektsarbeidere gjennom skattefradrag.

Dette initiativet ble utformet for å lukke formuesgapet og støtte arbeiderklassefamilier, en bekymring som bare har vokst etter hvert som levekostnadene øker.

Gitt den nåværende økonomiske konteksten, kan Harris gjenopplive lignende forslag for å tilby skattelettelser til de som tjener under visse terskler, og adressere de vedvarende utfordringene som husholdninger med lavere inntekt står overfor.

Bolig: Tar til orde for rimelige løsninger

Harris har konsekvent forkjempet rimelige boligpolitikker, og erkjenner det kritiske behovet for tilgjengelige boligløsninger.

Nylig kunngjorde hun et tilskuddsinitiativ på 85 millioner dollar med sikte på å redusere boligkostnader og adressere hjemløshet.

Hennes innsats inkluderer også et betydelig budsjett på 5,5 milliarder dollar rettet mot å øke rimelige boliger gjennom ulike programmer under US Department of Housing and Urban Development (HUD).

Hennes fortsatte fokus på rimelige boliger reflekterer hennes forpliktelse til å sikre at alle amerikanere har tilgang til trygge og rimelige levekår, et grunnleggende aspekt ved økonomisk stabilitet.

Styrking av sosiale sikkerhetsnett

Som senator var Harris medsponsor av Social Security Expansion Act, og tok til orde for økte fordeler og høyere bidrag fra velstående amerikanere. Dette er i tråd med hennes bredere mål om å beskytte og styrke sosiale sikkerhetsnett.

Harris har også målrettet lønnsforskjellene mellom kjønnene med forslag om å eliminere diskriminerende lønnspraksis. Planen hennes inkluderte bøter for selskaper som ikke oppnår likelønnssertifiseringer, med sikte på å lukke inntjeningsgapet, som uforholdsmessig påvirker fargede kvinner.

Til slutt kan et presidentskap i Kamala Harris føre til betydelige endringer i skattepolitikk, helsevesen, reduksjon av studielån, inntektsulikhet, rimelige boliger og sosiale sikkerhetsnett. Disse potensielle endringene understreker viktigheten av å forstå plattformen hennes når velgerne vurderer den fremtidige retningen for økonomisk politikk.

