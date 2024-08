Moody’s nedgraderer Thames Waters kredittvurdering til “søppel”, siterer svekket likviditetsposisjon

Thames Water, Storbritannias største vannverk, har sett sin kredittvurdering kuttet til søppelstatus av Moody’s Ratings.

Nedgraderingen kommer etter at Storbritannias vanntilsynsmyndighet plasserte selskapet under et snuoperasjonstilsynsregime på grunn av bekymringer om dets finansielle stabilitet.

Denne beslutningen forventes å ha betydelige implikasjoner for verktøyets gjeldsforvaltning og fremtidige finansielle strategi.

Thames Waters klasse A-gjeld nedgradert til Ba1, klasse B til B3

Moody’s nedgraderte den senior sikrede gjelden til Thames Water Utilities Finance Plc til Ba1, ett hakk inn i søppelterritorium.

Klasse B-sedlene ble ytterligere nedgradert til B3, og bedriftsfamilieratingen ble senket til Ba2.

Selskapets kredittutsikter er fortsatt negative. Dette markerer et bemerkelsesverdig skifte ettersom Thames Waters økonomiske helse forverres, noe som vekker bekymring for dens evne til å håndtere sin betydelige gjeldsbyrde på 16,5 milliarder pund.

Thames Waters økonomiske kamper og regulatoriske utfordringer

Nedgraderingen truer med å sette Thames Water i strid med driftslisensen, som krever at selskapet opprettholder to ratinger med investeringsgrad.

Vannverkets “svekkende likviditetsposisjon” og potensielle brudd på gjelden var nøkkelfaktorer i Moody’s beslutning.

I tillegg har S&P Global Ratings indikert at de også kan nedgradere verktøyets sikreste klasse av obligasjoner, som for øyeblikket har den laveste investeringsgraden.

Thames Water har vært i diskusjoner med vannregulatoren Ofwat siden april 2024, og varslet dem om muligheten for kredittvurderingsnedgraderinger.

Selskapet har samarbeidet med Ofwat for å opprettholde sin økonomiske motstandskraft og unngå statens spesielle administrasjonsregime (SAR), en form for midlertidig renasjonalisering som kan utløses dersom selskapet ikke klarer å oppfylle sine økonomiske forpliktelser eller hovedoppgaver.

Gjeldsimplikasjoner og investorbekymringer

Nedgraderingen forventes å øke lånekostnadene for Thames Water, som leverer vann- og kloakktjenester til omtrent 16 millioner husstander.

Denne økonomiske belastningen kan hindre selskapets evne til å tiltrekke seg nye investorer, spesielt ettersom det søker å hente inn 750 millioner pund i egenkapital innen mai neste år og ytterligere 2,5 milliarder pund innen 2030.

Selskapets aksjonærer, som inkluderer pensjonsfond som Canadas Omers, Storbritannias USS-universitetsordning og flere statlige fond, har uttrykt bekymring for levedyktigheten til ytterligere investeringer.

I april merket de virksomheten “uinvesterbar” og trakk tilbake en tidligere forpliktelse om å investere ytterligere 500 millioner pund.

Fremtidige investeringsutfordringer og regulatoriske rammer

Thames Waters innsats for å sikre nye investeringer kan bli ytterligere komplisert av Ofwats begrensninger på potensielle regningsøkninger for forbrukere.

Mens vannselskaper i Storbritannia har bedt om en gjennomsnittlig økning på 33 %, foreslo Ofwats utkast til kjennelse tidligere denne måneden økninger på bare rundt en femtedel. Dette avviket kan avskrekke potensielle investorer på jakt etter høyere avkastning.

Moody’s fremhevet at uten en ny aksjeinnsprøytning, forventes Thames Water å bryte sine utløsende finansielle nøkkeltall, noe som krever godkjenning fra obligasjonseierne for å låne mer penger.

Finansieringsmodellen brukt av Thames Water, som prioriterer kontantstrømmer for å betjene ulike gjeldsnivåer, har ført til høyere investeringsgrad for topprangerte obligasjoner sammenlignet med standard selskapsobligasjoner med tilsvarende gjeldsnivå.

Markedsreaksjon og bredere økonomiske implikasjoner

Noen av Thames Waters klasse A-obligasjoner handles for tiden til under 70p i pundet, noe som indikerer at selv topprangerte obligasjonseiere forbereder seg på betydelige økonomiske tap. Klasse B-obligasjoner er notert til bare en fjerdedel av pålydende.

På toppen av £16,5 milliarder-gjelden ved Thames Waters regulerte verktøy, har morselskapet, Kemble Water, ytterligere lån, noe som bringer gruppens samlede gjeld til over £18 milliarder.

Obligasjoner på Kemble Water er allerede i mislighold, med investorer forberedt på nesten totale tap.

Regjeringens respons og ansvarlighetstiltak

Storbritannias statsminister Sir Keir Starmer talte til Underhuset onsdag, og uttalte at regjeringen ville møte lederne for sviktende vannselskaper for å holde dem ansvarlige for deres prestasjoner.

Kunder skal ikke betale prisen for dårlig forvaltning fra vannselskaper, og vi har allerede annonsert tiltak for å sette vannselskaper under et tøffere regime.

Når Thames Water navigerer gjennom disse økonomiske og regulatoriske utfordringene, vil selskapets evne til å stabilisere sin økonomi og opprettholde tjenestekvaliteten bli fulgt nøye av både investorer, regulatorer og forbrukere.