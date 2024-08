HSBC blokkerer kryptobørser i Australia for å beskytte kunder

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Bankgiganten HSBC blokkerer alle kryptovalutabørser i Australia. Banken rapporterte om et økende antall svindel som begrunnelsen bak flyttingen.

Fra og med 24. juli har banken begynt å blokkere alle kundebetalinger rettet mot kryptovalutabørser. En kunngjøring på HSBCs nettsted sier:

Vi har gjort disse endringene for å beskytte kundene våre som svar på økningen i svindel. Vi investerer kontinuerlig i sikkerhetsfunksjonene våre og styrker systemene våre for å hjelpe til med å beskytte kundene våre mot nye trusler.

Beskytte kunder mot svindel

Kunder på den sosiale medieplattformen Reddit hevder at banken annonserte flyttingen på svært kort varsel. I en e-post fra 24. juli merket banken blokken som “sikkerhetstiltak”, og oppfordret dem til å se etter “alternative ordninger” hvis de var ute etter å handle med kryptobørser.

Alle transaksjoner mot kryptovaluta-børser vil automatisk bli blokkert av banken. Dette inkluderer også betalinger fra kreditt- og debetkort.

Banken vil imidlertid fortsatt tillate betalinger fra kryptobørser.

Banken pekte på data som hevdet at australiere tapte over 170 millioner dollar på investeringssvindel i 2023 alene. I mellomtiden har Australias økonomiske vakthund også nylig gitt ut en rapport som reiser bekymring over bruken av kryptovalutaer i ulovlige aktiviteter.

Rapporten fremhevet tradisjonelle kanaler som kontanter og eiendom som de ledende tilretteleggerne for ulovlige aktiviteter i landet. Sammenlignet med den “middels” risikofaktoren som er utpekt for kryptovalutaer, ble kontanter gitt en “veldig høy” risikostatus.

Bankgiganten er ikke fremmed for å begrense tilgangen til kryptoaktiva. I fjor gjorde den et lignende grep i Storbritannia, og forhindret detaljkunder i å kjøpe kryptovalutaer ved å bruke kredittkort. Videre utstedte den en begrensning på £5 000 på debetkort for kryptokjøp.

Flyttingen var som svar på en advarsel utstedt av Financial Conduct Authority (FCA) om risikoen forbundet med kryptoaktiva.

Australia slår ned på krypto

HSBC følger i fotsporene til andre store australske bankgiganter som har unngått kryptovalutaer.

I fjor blokkerte de beste bankene i regionen – Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac og Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) – kryptobetalinger kollektivt.

En rapport fra Westpac på det tidspunktet siterte investeringssvindel som årsaken bak 50 % av alle kundetap knyttet til svindel, med en tredjedel av alle svindel som involverer overføringer til kryptovalutabørser.

Restriksjonene på kryptovalutaer strekker seg utover kryptobørser. Australske tilsynsmyndigheter har også slått ned på bruken av kryptovalutaer som betalingsmetode for online gambling.

I mellomtiden har Australian Securities & Investments Commission også målrettet mot kryptoenheter den anser som uregistrerte verdipapirer.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.