Intervju: Dubai Realty er ikke bare en spekulativ investering lenger, buy-to-live er den nye måten, sier Knight Franks Durrani

Dubais skyline blir tettere etter hvert som verdens rike og ultrarike flokker dit for å ta del i kaken sin av luksuriøse, men rimelige eiendommer. Selv når veksten i boligprisene begynner å falle med den nåværende eiendomssyklusen i modning, benekter eksperter at en nedgang nærmer seg.

Interessant nok dukker det opp en ny trend med kjøpere som kjøper for å holde og bo, enn å “snu”, som gjør Dubai til et globalt luksusmarked for andrehus.

Invezz satte seg ned med Faisal Durrani, partner og forskningssjef, MENA (Midtøsten og Nord-Afrika) hos Knight Frank, for å dekode de ulike fasettene av boomen og hvordan byggetakten henger.

Invezz: Gi oss en oversikt over eiendomsmarkedet i Midtøsten og Nord-Afrika-regionen…

I De forente arabiske emirater, og spesielt i Dubai, fortsetter markedet å være eksepsjonelt oppegående.

I løpet av første halvår i år hadde vi rundt 74 000 boligtransaksjoner i Dubai. I fjor, for hele året, hadde vi 120 000 boligtransaksjoner, bare for å sette det inn i en sammenheng. Så vi ser definitivt ikke en nedgang i avtaleaktiviteten.

Den totale verdien av transaksjoner for første halvår var et sted i området 170 milliarder dirham, sammenlignet med rundt 315 milliarder dirham i fjor. Så, ser vi rent på H1, hvis det vedvarer, ser det ut til at vi kommer til å gjøre det bedre enn i fjor.

Når det gjelder prisutvikling, fortsetter prisene å trende oppover. Imidlertid kan vi si at økningen i prisene for boligpriser avtar litt. Dette er fordi vi nå er inne i det femte året med prisøkninger i dagens boligmarkedssyklus. I løpet av våre to foregående sykluser økte prisene i omtrent seks år i første syklus og omtrent fire år i andre syklus.

Det er praktisk talt umulig å forutsi hvor mange uker, måneder eller år som er igjen før prisene begynner å nå platå. Men vi har sett en ganske ekstraordinær vekst de siste fire og et halvt årene.

Dubais boligmarked kan tiltrekke seg 4,4 milliarder dollar i privat kapital i år

Til tross for all den tosifrede veksten, er boligverdiene totalt sett bare 1,8 % høyere enn for 10 år siden. Villaprisene har gjort det mye bedre.

Prisene deres i dag er omtrent 19 % høyere enn de var for 10 år siden, og det er der vi har sett mesteparten av etterspørselen innenlands og også, spesielt når det gjelder Dubai.

De internasjonale personer med høy nettoverdi har vært rettet mot byens mest luksuriøse eiendommer, som vanligvis er frittstående hus ved stranden.

Men selv om vi zoomer inn på dette segmentet av markedet helt på toppen, finner vi at etterspørselen fra utenlandske investorer om å kjøpe i Dubais mest prestisjefylte lokasjoner, våre viktigste boligområder, ikke har avtatt.

Vi gjennomførte en undersøkelse av rundt 300 eller så globale personer med høy nettoverdi. Og det vi fant er at det er omtrent 4,4 milliarder dollar i potensiell privat kapital som er rettet mot Dubais boligmarked i år. Og dette er 76 % høyere enn vi klarte å identifisere i fjor.

På slutten av dagen, i det vanlige boligmarkedet i Dubai, er den gjennomsnittlige transaksjonsprisen rundt $400-$450 per kvadratfot, som er ekstremt rimelig på global skala.

Og selv om vi ser på våre viktigste boligområder, og jeg kan gi deg definisjonen av hvordan vi definerer det.

Du snakker om $1000 eller så per kvadratmeter, noe som gjør Dubai til et av de rimeligste luksus- eller førsteklasses boligmarkedene i verden fordi en million dollar gir deg omtrent 980 kvadratmeter med plass i våre førsteklasses nabolag, som er tre eller fire ganger mer enn du ville fått i Singapore eller London eller New York.

Så det er en annen stor, viktig trekkfaktor for Dubai-innbyggere.

Invezz: Hvordan har Dubai oppnådd dette momentumet?

For å svare på det spørsmålet må vi spole tilbake til starten av pandemien. Det var en enestående hendelse, og vi hadde en enestående respons fra UAE-regjeringen rutinemessig gjennom COVID.

UAE var blant verdens mest vaksinerte nasjoner. Jeg tror det var et par ganger da det var den mest vaksinerte nasjonen i verden.

Pandemilovgivning, myke faktorer fører til en eiendomsboom i Dubai

Det var bare én enkelt lockdown som varte i seks uker. Og etter det var det business as usual. Dubai, UAE er et fremvoksende marked, og sentiment spiller en så viktig rolle i å påvirke økonomisk aktivitet og også kjøperadferd.

Og fem år senere drar vi fortsatt nytte av den enestående responsen på en hendelse uten sidestykke.

Pandemien satte fart på en viss lovgivning som kan ha vært planlagt, for eksempel introduksjonen av et bredt spekter av nye boligvisumalternativer som ble designet for å tiltrekke og beholde talent, noe som gjorde det mye lettere for folk å flytte og bo og jobbe i Dubai og UAE.

Men det er også de mykere faktorene som gjør Dubai og De forente arabiske emirater til et flott sted å bo, jobbe og investere – klimaet, sikkerheten og sikkerheten, rettssikkerheten, utdanning av høy kvalitet eller verdensklasse, infrastruktur i verdensklasse, alt av disse faktorene til sammen har gjort det like vellykket som vi ser i dag.

Invezz: Hvordan ser det generelle kontorlokalesegmentet ut på tvers av regionene du snakket om?

Det er en utfordring ikke bare for Riyadh, men også for Dubai og også Abu Dhabi, ved at dette er byer som har gått tom for kontorlokaler i førsteklasses klasse A. Det er en annen fortelling enn det du hører for byer i Europa, Storbritannia eller Nord-Amerika.

Beleggsnivåene, for eksempel, i Riyadh for klasse A-kontorer er omtrent 97-98 %. Tallet er veldig likt i Dubai og Abu Dhabi også. Og for noen av de beste bygningene i disse byene er det mange år lange ventelister. Og grunnen til det er at pandemien, antar jeg, trakk utviklere til å revurdere kontorutviklingsplaner.

Ikke nok kontorplass over hele UAE og Saudi

Vi har sett en reell innsnevring i mengden nye kontorrekvisita som kommer til markedet.

I Dubai var det 1,2 millioner kvadratmeter med kontorlokaler ferdigstilt mellom 2021 og 2023. Og i løpet av de neste fem årene forventer vi bare 3,3 millioner kvadratmeter nye kontorlokaler.

Nå er det virkelige høydepunktet at det meste av dette allerede er forhåndsleaset. Dette er et nytt fenomen i Dubai fordi bedrifter vet at hvis de ikke forplikter seg til plassen nå når tiden er inne for å utvide, vil de ikke kunne vokse.

Og selv om 3,3 millioner kan høres ut som et stort tall, er halvparten av tilbudet i to utbygginger. DIFC-plassen, som er en million kvadratfot, og TECOM, som utvikler en halv million kvadratfot med klasse A-plass i Dubai Design District.

Så vi har ingen kontorlokaler som legger oppover press på husleiene i alle disse tre byene.

Invezz: Vil du si da at eiendomsboomen drives like mye av knapphet som av økende etterspørsel?

Vel, jeg tror det er en slags kylling og egg-situasjon, er det ikke? Men for øyeblikket vil jeg si at etterspørselen overgår tilbudet. Etterspørselen fortsetter å overstige tilbudet i boligmarkedet og i kontormarkedet.

Byggetakten er ikke nok for forventet befolkningsvekst

Når det gjelder Dubais boligmarked, har vi 261 000 boligenheter planlagt eller under bygging som skal leveres i løpet av de neste seks årene.

Nå, på et slags rudimentært nivå, hvis du deler 261 000 på seks, gir det deg 43 500. Så det forventes omtrent 43 500 boliger per år de neste seks årene.

Historisk har vi hatt 30 000 boliger per år. Ser man på det rent slik, kan det tyde på at vi overbygger.

Imidlertid er det alltid to sider ved hver ligning.

Tatt i betraktning etterspørselssiden, basert på regjeringens befolkningsvekstprognoser på 7,8 millioner innen 2040, forteller våre estimater oss at vi kommer til å trenge 70 000 boliger per år de neste 16 årene. Så på det grunnlaget bygger vi for den forventede befolkningsveksten.

Men i løpet av de neste 16 årene vil vi utvilsomt ha gått gjennom én, om ikke to fulle eiendomssykluser til. Men ser vi rent på tilbud og etterspørsel isolert, forteller det oss i dag at vi ikke bygger nok boliger.

Dubai fremstår som et globalt marked for luksusbolig

Invezz: Hva er ditt store tema eller takeaway fra den nåværende eiendomssyklusen?

Den eneste jeg sannsynligvis vil fremheve er fremveksten av Dubai som et globalt luksusmarked for andre hjem.

Grunnen til at jeg sier det er fordi vi nylig har begynt å spore antall 10 millioner dollar og transaksjoner i Dubai.

I fjor solgte Dubai 431 boliger til en pris på over 10 millioner dollar. Det var mer enn London og New York til sammen, som igjen er en bemerkelsesverdig prestasjon for et så ungt eiendomsmarked.

Og i løpet av første halvår i år har vi hatt 190 boliger solgt til mer enn 10 millioner dollar, noe som igjen etterlater Dubai som det dypeste markedet globalt for 10 millioner dollar pluss boligsalg.

Og hvis vi ser på antall oppføringer av boliger priset til mer enn 10 millioner dollar, kan det hende du ikke tror meg når jeg sier dette, men antallet oppføringer er faktisk ned med 65,5 %. Vi har sett en nedgang på 65,5 % i antall boliger tilgjengelig for salg over 10 millioner dollar de siste 12 månedene, noe som forteller oss at folk som kjøper disse boligene kjøper dem ikke for å snu, men for å holde, fordi de bor nå i dem.

De bruker dem som fritidshjem, aldershjem osv.

Og det er ikke bare i toppen av markedet, kanskje litt mindre uttalt, men over hele byen har det vært en nedgang på 23 % i antall boliger tilgjengelig for salg de siste 12 månedene.

Så den mentaliteten med å kjøpe for å holde eller kjøpe for å leve er et stort skifte i kjøperatferd sammenlignet med det vi har sett tidligere, som alt var drevet av spekulative investeringer.

Effekten av Israel-Palestina-konflikten

Invezz: Har Israel-Palestina-konflikten hatt noen form for innvirkning?

Det jeg vil si er at for oss er konflikten fortsatt en risiko for markedet. Jeg vil beskrive det som en risiko på mellomlang sikt.

Og uten å snakke for mye detaljert om de uheldige hendelsene som utspiller seg, vet vi fra IMF at for hver 10 % økning i oljeprisen er det en global nedgang i økonomisk vekst på 0,15 % og en påfølgende økning i global inflasjon på 0,4 %.

Nå, hver gang inflasjonen stiger, er målet for globale sentralbanker å øke renten. Hvis rentene går opp, gjør det det dyrere å låne å kjøpe og det gjør det dyrere å låne å bygge.

Så det kan uunngåelig skade etterspørselen etter eiendom. Akkurat nå ser vi ingen direkte effekt av det. Det høye rentemiljøet betyr imidlertid generelt at det er mye dyrere i dag å ta opp boliglån enn det var for tre år siden.

Og det har påvirket etterspørselen i Saudi, mindre kanskje i Dubai, gitt at hoveddelen av markedet blir drevet av kontantkjøp fordi det strømmer inn så mye kapital fra utlandet.

Og selvfølgelig, hvis du ønsker å kjøpe noe utenfor planen, er den eneste måten å gjøre det på gjennom et kontantinnskudd. Ingen bank vil låne deg penger mot noe som ikke er fullført eller oppnådd en viss byggemilepæl.

Er eiendom i Dubai skjevt til fordel for de rike?

Invezz: Vil du si at eiendomsmarkedet er skjevt til fordel for de ultrarike og rike? Dette er land som også ser mange innvandrere som kommer hit for å jobbe.

Basert på analysen som vi har gjort på inntektsmultiplikatorer – dette er antall år med lønn du må spare for å kunne kjøpe bolig.

Vi har gjort denne analysen av hvert nabolag i Dubai, og hvis du ser over hele byen i dag, varierer dette gjennomsnittet fra et sted mellom 3 og 10 ganger din gjennomsnittlige årlige inntekt.

Det som anses som rimelig rundt om i verden er vanligvis en multiplikator på 6. Alt over 6x anses som uoverkommelig.

Stort sett ser Dubai ganske rimelig ut for folk som bor og jobber der. Og dette er ikke din høye nettoverdi-kohort, men dine vanlige arbeidere.

Noen områder er dyre, og det inkluderer Palm Jumeirah, Emirates Hills, Jumeirah Bay Island og Jumeirah Islands. For et sted som Palm Jumeirah trenger du 65 år av all inntekt for å kjøpe en villa.

Emirates Hills er 81 år gammel. Og det er greit fordi hver by har super-avgrensede områder. Men stort sett ser byen ganske rimelig ut.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.