NatWest aksjekurs prognose etter Lloyds Bank resultat

NatWest (LON: NWG) aksjekurs har gjort det bra i år, noe som gjør den til en av de beste resultatene i FTSE 100-indeksen. Den har steget med over 50 %, og slo slike som Lloyds Bank, HSBC og Barclays Banks.

Lloyds Banks inntekter

NatWest, morselskapet til Royal Bank of Scotland, Coutts og Ulster Bank, aksjer vil være i søkelyset på fredag når de publiserer sine kvartalsvise økonomiske resultater.

Disse tallene vil komme en dag etter at Lloyds Bank publiserte blandede resultater og en uke før Bank of England (BoE) avgir sin rentebeslutning.

I sin uttalelse sa Lloyds at det lovpålagte resultatet etter skatt steg til 2,4 milliarder pund da nettoinntekten falt med 9%. Avkastningen på materiell egenkapital (RoTE) falt til 13,5 %. RoTE er et viktig tall som ser på fortjenesten et selskap tjener for investorer ved å bruke bare sine materielle eiendeler.

Selskapets økonomi viste også at lån og forskudd til forbrukere steg til 452 milliarder pund mens kundeinnskudd kom på 474 milliarder pund. Dette er viktige tall fordi Lloyds Bank er den største detaljhandelsbanken i Storbritannia.

Andre bemerkelsesverdige beregninger var at CET1-forholdet steg til 14,1 %, høyere enn målet på 13 %. Som et resultat bestemte selskapet seg for å øke utbyttet med 15 %. Denne trenden vil sannsynligvis fortsette ettersom Lloyds jobber for å redusere sin CET1-ratio til 13,5 % innen utgangen av året og 13 % innen 2025.

I likhet med andre europeiske banker har Lloyds gjennom årene allokert kontanter til reserver etter den globale finanskrisen (GFC). Nå reduserer de fleste av dem disse reservene for å samsvare med sine internasjonale jevnaldrende.

NatWest inntjening fremover

NatWest-aksjen vil nå være i søkelyset når selskapet offentliggjør sine økonomiske resultater fredag.

Konsensus blant analytikere er at den totale inntekten i andre kvartal falt fra 3,4 milliarder pund til 3,40 milliarder pund i andre kvartal. De nøye overvåkede netto renteinntektene (NII) forventes å komme inn på 2,61 milliarder pund fra 2,615 milliarder pund i første kvartal, noe som betyr at virkningen av renteøkningene fra Bank of England har avtatt.

Analytikere forventer også at selskapets overskudd for perioden vil komme på 904 millioner pund. Netto utlån til kunder forventes å være 360 milliarder pund, høyere enn forrige kvartals 378 milliarder pund.

Alt i alt tror analytikere at dette året vil bli svakere enn i 2023 da banken tjente på høye renter. I denne forbindelse er synet at selskapets inntekter vil falle fra 14,7 milliarder pund i 2023 til 13,8 milliarder pund.

I motsetning til Lloyds har ikke NatWest mye rom for å redusere kapitalreservene siden CET1-raten forventes å komme inn på 13,1 %.

Bank of Englands beslutning

Den neste viktige katalysatoren for NatWest-aksjen kommer torsdag neste uke når Bank of England vil offentliggjøre sin rentebeslutning.

Denne avgjørelsen vil komme på et tidspunkt da den britiske økonomien gjør det bra. En rapport fra S&P Global onsdag viste at PMI-ene for produksjon og tjenester steg i juli. Inflasjonen har falt til BoEs mål, mens pund har vært en av de beste valutaene i den utviklede verden.

Derfor er analytikere revet i stykker om hva de kan forvente i dette møtet. Noen tror at banken vil bestemme seg for å kutte renten med 0,25 % mens andre forventer at den vil holde renten uendret. Sistnevnte har blitt motivert av en nylig uttalelse fra Huw Pill, sjeføkonom i banken. Pill mener det er for tidlig for BoE å feire inflasjonen.

I teorien bør NatWest-aksjekursen falle hvis BoE begynner å kutte renten siden det vil bety lavere renteinntekter. Jeg tror imidlertid at NatWest og andre banker vil gjøre det bra når BoE og Fed begynner å kutte renten.

Dette forklarer hvorfor de fleste analytikere er positive på NWG-aksjekursen. Noen av de mest positive er analytikere fra Deutsche Bank og Peel Hunt.

NatWest aksjekursanalyse

NatWest-aksjekursen falt til et lavpunkt på 326p torsdag etter den blandede Lloyds-inntekten. Dette var et viktig nivå siden det var langs den nedre siden av den stigende kanalen vist i blått.

Den spratt deretter tilbake og beveget seg over nøkkelmotstandspunktet ved 330p, det høyeste punktet 16. mai. Aksjen forblir over 50-dagers og 100-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA).

Den har også hoppet over den første motstanden til Woodie-pivotpunktene. Derfor vil aksjen sannsynligvis fortsette å stige ettersom kjøpere sikter mot det høyeste på 342p hittil i år. En pause over oversiden av kanalen vil peke på flere gevinster. Dette synet er i tråd med min siste NWG-prognose.

På baksiden vil et trekk under den nedre siden av kanalen peke på flere ulemper, med neste punkt å se på er på 313p.

