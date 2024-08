Trump tar for seg verdens største Bitcoin-konferanse: Nøkkelinnsikt og hva du kan forvente

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Donald Trump, som nylig har kalt seg selv “kryptokandidaten”, skal tale på Bitcoin-konferansen i Nashville, Tennessee, og markere et viktig øyeblikk i skjæringspunktet mellom kryptovaluta og politikk.

Arrangementet, kjent som verdens største årlige Bitcoin-feiring, vil inneholde Trumps 30-minutters tale under konferansens avslutningssesjon klokken 14.00 CT i morgen.

Dette vil være første gang en presidentkandidat har deltatt på Bitcoin-konferansen, noe som vekker diskusjoner om Trumps potensielle støtte fra kryptomiljøet i det kommende valget.

Trumps holdning til kryptovaluta har endret seg dramatisk gjennom årene, og posisjonerer ham nå som en talsmann for digital valuta.

Krypto: Trumps nye politiske allierte?

Inkluderingen av kryptovaluta i den nåværende valgsyklusen har vært bemerkelsesverdig. Trumps utviklende perspektiv på digital valuta betyr en stor snuoperasjon.

Tidligere kritiserte han Bitcoin som “en svindel mot amerikanske dollar” og anså sentralbankers digitale valutaer som “veldig farlige”, selv merket krypto som “en katastrofe som venter på å skje.”

Til tross for denne tidligere misbilligelsen, hevder Trump nå å være “flink” med krypto. Kampanjen hans aksepterer donasjoner i Bitcoin, Ether, Dogecoin, Solana og andre kryptovalutaer.

Hans visepresidentkandidat, senator JD Vance fra Ohio, er også en kjent kryptotilhenger, med Bitcoin-beholdning verdt mellom $100 001 og $250 000 gjennom Coinbase.

Kryptosamfunnet er opptatt av å høre Trumps planer for støtte for kryptovaluta og blokkjedepolitikk.

Selv om han ennå ikke har detaljert spesifikke retningslinjer, møtte Trump kryptogruvearbeidere forrige måned og tok til orde for at all gjenværende Bitcoin skulle utvinnes i USA

Hvem andre deltar på Bitcoin-konferansen i Nashville?

Bitcoin-konferansen i Nashville har blitt en betydelig politisk scene. Foruten Trump vil den uavhengige presidentkandidaten Robert F. Kennedy Jr. også snakke om kryptovaluta.

Kennedy, en kjent kryptoentusiast, har tidligere uttrykt et ønske om å legge hele USAs budsjett på blokkjeden for offentlig tilgang.

Vivek Ramaswamy, en tidligere republikansk presidentkandidat og en krypto-tilhenger, vil også tale på konferansen.

Til tross for at han trakk seg fra løpet, hadde Ramaswamy fått betydelig støtte fra kryptosamfunnet med sine oppfordringer om å avslutte det han kalte “Bidens krig mot krypto” og sikre at Bitcoin og andre kryptovalutaer ble produsert i USA

Andre fremtredende skikkelser i kryptoverdenen, som ARK Investments Cathie Wood,

MicroStrategys Michael Saylor, og varsleren Edward Snowden, er også planlagt til å delta på arrangementet.

Trumps kryptostrategi: Er det et politisk trekk eller genuin støtte?

Trumps beslutning om å tale på Bitcoin-konferansen blir av mange sett på som et strategisk grep for å få støtte fra det voksende kryptosamfunnet.

Krypto-ekspert og tidligere seniorrådgiver for Joe Biden, Moe Vela, antydet at Trump sannsynligvis vil si det publikummet hans ønsker å høre.

Denne tilnærmingen kan hjelpe ham med å vinne velgere som brenner for digitale valutaer.

Trumps utviklende holdning til kryptovaluta og hans engasjement med kryptoforkjempere fremhever den økende politiske betydningen av digitale valutaer.

Med flere politiske skikkelser som diskuterer og støtter krypto, er temaet satt til å spille en avgjørende rolle i det kommende valget.

Tilstedeværelsen av fremtredende politiske og kryptofigurer på Bitcoin-konferansen understreker den potensielle effekten av deres politikk på fremtiden til digitale valutaer.

Mens Trump, Kennedy og Ramaswamy skisserer sine visjoner for kryptoregulering og støtte, vil talene deres bli fulgt nøye av både kryptosamfunnet og politiske analytikere.

Bitcoin-konferansen i Nashville er klar til å bli en sentral begivenhet, ikke bare for kryptoverdenen, men også for det politiske landskapet.

Konvergensen av politikk og kryptovaluta ved denne begivenheten signaliserer en økende anerkjennelse av viktigheten av digitale valutaer i utformingen av fremtidig politikk.

