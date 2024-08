Bill Ackman reduserer Pershing Square IPO-målet med 90 %, er Israel-Hamas krig årsaken?

Bill Ackman, den mye anerkjente hedgefondsforvalteren og nylig en aktiv personlighet på sosiale medier, har redusert børsintroduksjonsmålet for sitt investeringsfond Pershing Square USA med så mye som 90 %! Det er riktig. I utgangspunktet hadde han til hensikt å skaffe 25 milliarder dollar, og forventer nå bare å samle inn et sted mellom 2,5 og 4 milliarder dollar.

Bill Ackman er en milliardær hedgefondforvalter, og det er hans suksess som fondsforvalter som har gitt ham selvtilliten til å lansere Pershing Square IPO. Bill er imidlertid også aktiv på sosiale medier og har sterke politiske synspunkter, spesielt knyttet til Israel-Hamas-krigen. Han støttet også nylig Donald Trump som USAs neste president.

Bills X-feed sier alt

En titt på X-feeden hans vil fortelle deg at Bill Ackman har sterke politiske synspunkter. Det være seg våken kultur eller Israel Hamas-krig, han er ikke redd for å si sin mening. Noen av hans nylige reposter på plattformen inkluderer referanser til hvordan Iran finansierer pro-Hamas-protestene i Washington og hvordan Hamas ‘kommer til USA’.

Her er et innlegg han nylig rapporterte:

“Hamas is coming”



Union Station July 24, 2024 – Washington D.C. pic.twitter.com/jHtgk9VhZQ — Katie Pavlich (@KatiePavlich) July 24, 2024

Man kan ikke si sikkert om hans politiske synspunkter hindrer fremdriften av børsnoteringen. Men presidentkandidaten Kamala Harris har nettopp lansert en pro-Gaza-minikampanje som krever en slutt på krigen. Dette er viktig ettersom Israels statsminister Benjamin Netanyahu nettopp holdt en tale til kongressen.

En sittende visepresidents plutselige holdning mot Israel, et land som har mottatt milliarder i bistand fra den samme regjeringen, viser at den amerikanske regjeringens politikk overfor Israel er i endring, om så bare for valgets skyld.

I et slikt scenario er det ganske plausibelt at investorer, som vanligvis alltid har eksponering for politikk på den ene eller andre måten, er redde for å gi pengene sine til en så trofast Israel-tilhenger.

Pershing Square tar avstand fra sin egen administrerende direktør

Saker ble gjort ytterligere komplisert da Pershing Square USA sa at det “spesifikt fraskriver seg” Ackmans uttalelse. Ackmans eget selskap prøver å distansere seg fra gründeren og konsernsjefen. Hvorfor vil en investor gi pengene sine til et selskap som fornekter sin egen grunnlegger?

Uansett årsakene bak den siste utviklingen, har Bills fond fortsatt noen sterke støttespillere. En av dem er Baupost Group, som er et familiedrevet fond med over 65 milliarder dollar i eiendeler.

Men hans støtte til Trump og aktiv tilstedeværelse på sosiale medier ser ut til å bli for varm til å håndtere for potensielle investorer. Å holde seg på toppen av offentlige følelser mens du ber folk om penger er ikke en lett oppgave, og Bill finner kanskje bare ut av det på den harde måten.

Bill Ackman kjører for tiden et IPO-roadshow siden 9. juli, men effektiviteten til denne aktiviteten er tydeligvis synkende.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.