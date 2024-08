GALA-tokenet går tilbake når Gala Gold-medlemsavgiften hopper til $100

GALA-tokenet har vist et bemerkelsesverdig oppsving etter et betydelig fall den siste uken. Web3-tokenet har steget med 3,21 % de siste 24 timene til $0,02333.

Denne tilbakevisningen faller sammen med Gala Games’ kunngjøring om å øke Gala Gold-medlemsavgiften til $100 og GalaChains sikkerhetsoppgradering.

Å øke Gala Gold-medlemskostnaden er rettet mot å bevare eksklusiviteten til VIP-fellesskapet, noe som gjenspeiler Galas strategi for å belønne sine mest dedikerte medlemmer.

Kontingent for Gala Gold øker

Gala Games, kjent for sitt robuste økosystem som omfatter spill, musikk og film, har annonsert en økning i Gala Gold-medlemsavgiften fra $50 til $100.

Denne VIP-klubben, opprinnelig priset til $10, tilbyr medlemmer livstidstilgang til en rekke eksklusive fordeler. Økningen i medlemskostnadene er en strategisk beslutning for å opprettholde eksklusiviteten og kvaliteten til fellesskapet.

Gala Gold ble opprettet for å skille de mest dedikerte medlemmene fra tilfeldige brukere. Medlemskapet sikrer en kuratert gruppe individer som er dypt forpliktet til Gala-økosystemet.

Klubbmedlemmene drar nytte av eksklusive Discord-kanaler for kunngjøringer, sniktitt, diskusjoner og arrangementer.

Gala Gold-medlemmer nyter også direkte interaksjoner med bedriftsledere og tidlig tilgang til informasjon, og får ofte innsikt før de deles offentlig.

Klubben fremmer et sammensveiset fellesskap som i betydelig grad påvirker retningen og forbedringen av Galas tilbud.

Dessuten mottar VIP-klubbmedlemmene med jevne mellomrom gratis NFT-er, som kan inkludere gjenstander i spillet og unike digitale eiendeler, noe som forbedrer deres generelle opplevelse.

Disse fallene er basert på øyeblikksbilder av nåværende medlemmer, og sikrer at bare de som har betalt medlemsavgiften innen øyeblikksbildedatoen drar nytte av disse eksklusive varene.

I tillegg til økningen i Gala Gold-medlemsavgiften, har GalaChain annonsert en viktig oppgradering til GalaSwap API, med virkning fra 1. august 2024.

Denne oppgraderingen standardiserer signaturprosessen for API-operasjoner, og aksepterer bare én spesifikk signatur for en gitt operasjon.

API-brukere må oppdatere sin signeringskode for å generere den nylig aksepterte signaturen, siden unnlatelse av å gjøre det vil resultere i feil som “S-verdien er for høy.”

Selv om sikkerhetsoppgraderingen kommer to måneder etter at et sikkerhetsbrudd resulterte i uautorisert preging og salg av GALA-tokens verdt 23 millioner dollar, er det ikke et svar på noen aktuelle sårbarheter. Det er bare et tiltak for å styrke sikkerheten til GalaChain.

Brukere har blitt oppfordret til å konsultere den oppdaterte GalaSwap API-dokumentasjonen og sikre at systemene deres overholder de nye kravene.

I tillegg er støtteteamet tilgjengelig for å hjelpe brukere gjennom overgangen, og sikrer en jevn og sikker oppdateringsprosess.

Ettersom Gala Game- og GalaChain-økosystemene fortsetter å utvikle seg, er alle øyne rettet mot GALA-tokenet, spesielt når det tar seg opp igjen.

Spesielt er 24-timers handelsvolumet også på vei opp med en stigning på 27,61% til $61,99M, noe som signaliserer en økt interesse for tokenet når det spretter tilbake fra det ukentlige fallet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.