Morgan Stanley nedgraderer STMicroelectronics etter svake Q2-resultater: Bør du selge eller holde?

STMicroelectronics NV (NYSE: STM) opplevde et betydelig fall i aksjekursen i går, og falt over 15 % etter å ha rapportert blandet inntjening i 2. kvartal og redusert inntektsutsiktene for 2024 igjen.

Selskapet rapporterte Q2 GAAP EPS på $0,38, som slo forventningene med $0,03, men inntektene på $3,23 milliarder gikk glipp av estimater med $40 millioner, noe som representerer en nedgang på 25,4% fra år til år.

Netto kontanter fra operasjonelle aktiviteter gikk ned til 702 millioner dollar, ned fra 1,31 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Selskapets netto capex var $528 millioner, og fri kontantstrøm var $159 millioner, begge ned fra året før.

Lagernivået økte litt til 2,81 milliarder dollar, med dagers salg av varelager som steg til 130 dager fra 126 dager for et år siden.

Selskapets justerte netto finansielle stilling var på 2,80 milliarder dollar per 29. juni 2024.

For 3. kvartal forventer STMicroelectronics en nettoinntekt på 3,25 milliarder dollar og en bruttomargin på 38 %, som er under markedets forventninger på 3,55 milliarder dollar.

Helårsinntektsprognosen er kuttet til et område på 13,2 milliarder dollar til 13,7 milliarder dollar, ned fra tidligere estimater på 14 milliarder dollar til 15 milliarder dollar.

Analytikernes synspunkter

Morgan Stanley reagerte på den svake inntjeningen og reviderte utsiktene ved å nedgradere STMicroelectronics fra Overvekt til Equal-Weight og kutte kursmålet til $35 fra $48.

Analytiker Lee Simpson bemerket utbredt svakhet på nøkkelområder, spesielt innen bil- og industrisegmenter, noe som førte til redusert veiledning.

Nedgraderingen reflekterer bekymring over selskapets begrensede synlighet og pågående svakhet i 3. kvartal, inkludert bruttomargineffekter fra dypere underutnyttelseskostnader og produktmikseffekter.

Andre analytikere har varierte syn på STMicroelectronics. Goldman Sachs oppgraderte nylig aksjen til nøytral fra salg, med henvisning til forbedret etterspørsel i flere sluttmarkeder og satte et kursmål på $45,80.

Goldman Sachs-analytikere fremhevet potensiell bedring i sluttmarkedene for forbrukere og langsiktige fordeler ved bruk av elbiler til tross for utfordringer på kort sikt.

Halvledermarkedet er fortsatt volatilt, og mens noen analytikere ser potensiale for bedring, er andre fortsatt forsiktige gitt den nåværende nedgangen.

Nylig utvikling hos STMicroelectronics

På utviklingsfronten mottok STMicroelectronics EUs regulatoriske godkjenning for 2 milliarder euro i italiensk statsstøtte for å etablere et nytt halvlederproduksjonsanlegg på Sicilia.

Dette anlegget er en del av en større investering på 5 milliarder euro for å produsere kraftenheter i silisiumkarbid, med sikte på å styrke Europas forsyningskjede for halvledere og redusere avhengigheten av import.

Anlegget forventes å være fullt operativt innen 2032, og vil bidra betydelig til selskapets langsiktige vekstutsikter.

Til tross for utfordringene fortsetter STMicroelectronics å investere i vekst og aksjonæravkastning.

Selskapet fullførte et tilbakekjøpsprogram på 1,04 milliarder dollar og kunngjorde en ny tilbakekjøpsplan på 1,1 milliarder dollar over tre år.

Disse handlingene gjenspeiler ledelsens tillit til selskapets fremtid til tross for dagens motvind.

STMicroelectronics’ netto finansielle stilling er fortsatt sterk, med en total likviditet på 6,29 milliarder dollar og en total finansiell gjeld på 3,09 milliarder dollar per 29. juni 2024.

Grunnleggende og verdivurdering

I utgangspunktet navigerer STMicroelectronics i et vanskelig markedsmiljø. Selskapets inntekter fra nøkkelsegmenter, inkludert Analog, Power & Discrete og Microcontrollers, har falt betydelig fra år til år.

Driftsinntektene falt med 67,3 % til 375 millioner dollar, og driftsmarginen falt til 11,6 % fra 26,5 % året før.

Disse nedgangene var drevet av redusert etterspørsel i bil- og industrisektoren og høyere ubrukte kapasitetskostnader.

Verdsettelsesmessig handler STMicroelectronics til en rabatt sammenlignet med sine konkurrenter.

Til tross for de siste tilbakeslagene, forblir selskapets langsiktige utsikter innen strukturelle vekstområder som energiomstilling, datasentre og mikrokontrollere sterke.

Ifølge noen analytikere gir STMicroelectronics’ netto kontantposisjon og pågående investeringer i kapasitetsutvidelse og tilbakekjøp en pute mot den nåværende nedgangen.

Langsiktig støtte brutt

Mens STMicroelectronics’ aksje allerede var i en nedadgående trend på de langsiktige diagrammene, har den etter gårsdagens trekk brutt under sin sterke støtte nær $34,6, som ikke er et godt tegn for okser.





STM-diagram av TradingView

Med tanke på det bearish momentumet på tvers av tidsrammer, må investorer som ser på denne nedgangen som en kjøpsmulighet utvise forsiktighet.

Hvis det bearish momentumet råder, vil aksjen neste finne støtte bare nær $29. Så alle langsiktige bullish-posisjoner må bare startes med et stop loss på $28,8.

Traders som er bearish på aksjen kan sette i gang en shortposisjon på en mindre bounceback nær $34 med et stop loss på $36,75. De kan bestille fortjeneste over $29.

