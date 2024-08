Utenlandsk kryptogruvedrift utgjør spionasjerisiko, advarer senator Warren

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

USAs senator Elizabeth Warren har advart om risikoen ved utenlandske gruvefarmer med kryptovaluta som opererer i landet. Advarselen er i tråd med den nåværende administrasjonen i Det hvite hus.

Senator Warren talte under en høring 25. juli, og understreket at kryptovalutagruvefirmaer eid av utenlandske enheter truer nasjonal sikkerhet.

Hun reiste også bekymring for økologiske risikoer, og hevdet at disse enhetene er en “katastrofe for miljøet” og kan “krasj kraftnettet.”

Utenlandsk eide kryptogruvearbeidere utgjør nasjonal risiko

På spørsmål om disse bekymringene gjelder alle utenlandske gruveselskaper i USA, nevnte Warren risikoen for spionasje.

Utenlandske selskaper skal angivelig bruke “kryptominer for å spionere på amerikanske militæroperasjoner,” svarte senatoren.

Hun refererte spesielt til en gruvegård i Wyoming som eies og drives av den kinesiske enheten MineOne. Området lå nær en amerikansk missilbase og ble beordret fjernet i mai.

Senator Warren fortsatte:

Det er en åpenbar nasjonal sikkerhetsrisiko. Men det er ikke den eneste risikoen. Utenlandsk eide kryptominer truer også energinettet.

Ifølge senatoren går risikoen utover bare høyt strømforbruk, som er en vanlig årsak til bekymring når det gjelder kryptogruvedrift. Utenlandsk eide kryptogruvearbeidere koblet til det amerikanske strømnettet utgjør en risiko for «målrettede strømbrudd og nettangrep».

Videre påsto lovgiveren at utenlandske enheter har skaffet seg nettsteder i USA “i hemmelighet. Hun tok et stikk på kryptovalutaer, og kalte dem et verktøy som lar disse enhetene “omgå” banksystemet og “anti-hvitvaskingsreglene.”

Hun refererte til saken om Jerry Yu, en student ved New York University som kjøpte en Bitcoin-gruve i Texas i 2023 for over 6 millioner dollar.

Rapporter antydet at transaksjonen ble utført i kryptovaluta, noe som resulterte i at eiendommen kom under regulatorisk overvåking.

Som sådan konkluderte Warren:

Det er på tide at vi vedtar lover, lover som finansdepartementet trenger.

Slår ned på kryptogruvedrift

Dette er ikke første gang senator Warren ringte alarmen om kryptogruvedrift. I mai sendte hun et brev til forsvarsministeren, finansministeren og National Security Advisory angående Irans bruk av kryptogruvedrift for å omgå amerikanske sanksjoner.

Brevet, skrevet sammen med senator Angus King (I-Maine), ba amerikanske tjenestemenn om å gi data om inntekter generert av iranske kryptogruvearbeidere, deres potensielle bruk i hvitvasking av penger og hvordan de planlegger å løse problemene.

I mellomtiden har Biden-administrasjonen også tatt en aggressiv tilnærming til å regulere gruvesektoren, med forslaget om en 30% særavgift på kostnadene for elektrisitet brukt til Bitcoin-gruvedrift.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.