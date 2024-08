POPCAT og MEW skinner, men neste perle kan være Solanas $JACK

Kryptomarkedets bedre resultater den siste perioden har inkludert katt-tema-tokens Popcat (POPCAT) og cat in a dogs world (MEW).

Sammenlignet med topp altcoins og andre markedssegmenter, fortsetter disse tokenene å se imponerende gevinster. Men kan Blackjack ($JACK), den degenererte gambling-katten være mememynten med kattetema å kjøpe?

POPCAT og MEW fører kattetema på Solana

POPCAT og MEW er de to beste feline meme-myntene på Solana, for tiden bak dogwifhat og Bonk.

Når det gjelder prisytelsene deres, har Popcat ($POPCAT) hoppet mer enn 20 ganger siden mars. I mellomtiden, mens katt i en hundeverden ($MEW) handler over 700 % opp i samme periode.

Disse gevinstene gjenspeiler også toppbevegelsene for andre Solana-baserte meme-mynter, med dogwifhat (WIF) og Bonk ($BONK) som bryter over markedsverdien på $2 milliarder for å rangere blant kryptovalutaer som gir de beste resultater hittil i år.

Imidlertid betyr disse gevinstene også at de som ønsker å kjøpe POPCAT, MEW eller WIF sannsynligvis har gått glipp av muligheten de ga ved lanseringen. Men krypto er et enormt marked og det er mange muligheter.

For øyeblikket ser investorer som er opptatt av å finne neste POPCAT eller MEW utover meme-mynter som allerede handles på desentraliserte børser og tier-1 sentraliserte børser. Når investorer ser på mulighetene i Solana-økosystemet, er en stor del av oppmerksomheten rettet mot Blackjacks potensiale som den neste perlen.

Blackjack ($JACK): Når den eneste veien ut er all in

Blackjack ($JACK) er et nytt kryptoprosjekt som er klar til å endre temaet meme-mynter med sine ni liv.

$JACK tar den voksende omfavnelsen av pengespillfinansiering, eller GambleFi, og blander det med memekulturen. Resultatet er et uutnyttet potensial der oppmerksomhetsindustrien og krypto gir mulighet til nye Solana meme-investorer.

Krypto vokser til et av gamblingmarkedets sentrale segmenter, og den generelle analysen av bransjen er at dette fortsatt er et enormt undervurdert område. Prognoser for Bitcoin og krypto, lanseringen av Ethereum spot-ETFer og forventet ankomst av Solana ETFer bidrar til spenningen.

Blackjack bringer inn på markedet en meme-mynt som vil gi oppsiden og komme for mer når ting snur negativt. Det er fordi med $JACK er spillere “her for å spille alle ni liv.”

I kryptomeme-markedet vil Blackjack ikke jage mus, men kryptojackpotter. $JACK er symbolet å kjøpe fordi, som gamblere sier, “den eneste veien ut er all in.”

Når lanseres $JACK?

Blackjack vil gå live 31. juli 2024 via en rettferdig lansering. Dette er token-distribusjonsmekanismen som har sett de beste meme-myntene lansert med stor suksess.

Av 100 millioner $ JACK-forsyningen vil 85 % være tilgjengelig for fellesskapet og 15 % reservert for markedsføring og likviditet. Messelanseringen er på Solanas største DEX-plattform Raydium.

Bør du investere i Solanas $JACK?

Fokuset på å slå sammen kryptogambling og memekultur passer godt for dette prosjektet når det gjelder potensiell nytte. Ettersom rene oppmerksomhetsdrevne tokens forsvinner, vil $JACK dra nytte av det.

Stort sett vil det være fra nettgamblingmarkedet som anslås å overstige $1 billion innen 2025.

Krypto er også et marked på $2,4 billioner i dag, men analytikere anslår at det kan nå $7,5 billioner innen utgangen av neste år. Å ha noen $JACK som en del av eksponeringen kan utgjøre en stor forskjell for en portefølje dersom den nye Solana meme-mynten speiler SOLs forventede utbrudd.

Men før du tar det skrittet, er det fornuftige å gjøre å få et grep om hva Blackjack er gjennom egen due diligence. For å lære mer om Blackjack ($JACK), bli med i fellesskapet eller besøk nettsiden deres.