Trump planlegger å returnere til stedet for attentatforsøket for et “stort og vakkert møte” mens Obamas støtter Harris

I løpet av en uke fylt med betydelig politisk utvikling kunngjorde tidligere president Donald Trump sin intensjon om å besøke Butler, Pennsylvania, stedet for et tidligere attentatforsøk, mens visepresident Kamala Harris mottok støtte fra tidligere president Barack Obama og tidligere førstedame Michelle Obama, for å styrke hennes kampanje for den demokratiske presidentnominasjonen.

Donald Trump, den republikanske presidentkandidaten, avslørte planer om å holde et møte i Butler, Pennsylvania, stedet hvor han så vidt unnslapp et attentatforsøk.

På sin sosiale medieplattform, Truth Social, uttalte Trump: “JEG VIL TILBAKE TIL BUTLER, PENNSYLVANIA, FOR ET STORT OG VAKKERT RALLY.”

Selv om detaljer om dato og sted ikke ble avslørt, understreker kunngjøringen Trumps besluttsomhet om å gjenoppta kontakten med velgere i kritiske svingstater.

Harris får fart med Obama-godkjenninger

Kamala Harris, den første svarte og asiatiske amerikanske kvinnen som fungerte som visepresident, har raskt fått betydelig demokratisk støtte etter president Joe Bidens beslutning om å trekke seg fra presidentvalget.

Denne uken fikk Harris kampanje et betydelig løft da Barack og Michelle Obama støttet hennes bud på presidentskapet.

I en video utgitt av Harriss kampanje uttrykte Barack Obama sin stolthet over å støtte Harris, og lovet å støtte henne gjennom valget.

Nyere meningsmålinger gjenspeiler et mindre gap mellom Trump og Harris.

En meningsmåling fra Wall Street Journal utgitt fredag viser at Trump leder med 49 % støtte sammenlignet med Harris 47 %, med en feilmargin på tre prosentpoeng.

Dette er et betydelig skifte fra en tidligere meningsmåling der Trump hadde en ledelse på seks poeng over president Biden.

Trump møter Netanyahu

I andre utviklingstrekk møtte Trump Israels statsminister Benjamin Netanyahu på feriestedet hans i Florida.

Dette møtet kom dagen etter Netanyahus diskusjoner med Biden og Harris i Washington. Trump og Netanyahu bekreftet sitt sterke forhold, og avviste enhver spekulasjon om spenning.

Harris, derimot, tok en mer selvsikker holdning angående Gaza-konflikten under møtet med Netanyahu.

Hun ba om en umiddelbar våpenhvile, og uttrykte bekymring over den humanitære innvirkningen på palestinske sivile.

“Det er på tide at denne krigen tar slutt,” uttalte Harris i en TV-adresse. Trump kritiserte uttalelsene hennes som «respektløse», og fremhevet den pågående uenigheten i USAs utenrikspolitiske tilnærminger.

Hvorfor Trump ønsker å besøke Butler, Pennsylvania

Trumps beslutning om å besøke Butler, Pennsylvania, signaliserer hans fortsatte strategi for å gi energi til basen hans i sentrale stater.

Attentatforsøkets plassering legger til et dramatisk element til kampanjefortellingen hans, og potensielt forsterker bildet hans som en motstandsdyktig leder.

Når valget nærmer seg, tyder de innstrammende meningsmålingene på et sterkt konkurranseløp. Begge kampanjene forventes å intensivere innsatsen ved å utnytte påtegninger, strategiske samlinger og politiske posisjoner for å vinne usikre velgere.

