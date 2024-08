Britiske obligasjoner stiger i forkant av Reeves’ tale, ti-års gilt-renter faller til 4,02 %

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Britiske statsobligasjoner økte mandag, noe som førte til et globalt obligasjonsmarkedsrally da investorer satset på at Bank of England (BoE) senker renten senere denne uken.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Yielden på tiårige gylter falt med 0,08 prosentpoeng til 4,02 %, og markerer den mest betydelige daglige nedgangen på seks uker.

Dette skiftet indikerer økt markedstillit til at BoE vil kutte renten, med tradere i byttemarkedet som nå legger en 60 % sannsynlighet for en rentekuttbeslutning under torsdagens møte, opp fra en jevn splittelse forrige uke.

Markedsreaksjoner i forkant av kanslerens tale

Copy link to section

Rallyet i obligasjonsmarkedet kommer like før en planlagt tale av Storbritannias kansler Rachel Reeves klokken 15.30.

Reeves forventes å adressere et “svart hull” på 20 milliarder pund i offentlige finanser, noe som potensielt setter scenen for skatteøkninger til høsten.

Denne forventede finanspolitiske innstrammingen ser ut til å påvirke markedssentimentet, ettersom investorer veier sannsynligheten for endringer i både penge- og finanspolitikken.

Imogen Bachra, en analytiker ved NatWest, kommenterte markedets reaksjon:

Markedene tror så langt på denne Ap-regjeringens forpliktelse til de finanspolitiske reglene, og det er nok riktig å tenke at de mer politisk vanskelige beslutningene vil bli tatt tidligere enn senere i perioden.

Bachras analyse antyder at regjeringens tilsynelatende besluttsomhet om å takle finanspolitiske problemer på strak arm, betrygger investorer om Storbritannias finansielle stabilitet.

Bredere obligasjonsmarkedstrender og implikasjoner

Copy link to section

Rallyet i britiske obligasjoner er en del av en bredere positiv trend i de globale obligasjonsmarkedene, der tilsvarende fall i avkastning er observert.

Denne utbredte bevegelsen indikerer et skifte i investorens forventninger mot mer duevis sentralbankpolitikk midt i global økonomisk usikkerhet.

Lavere renter gjenspeiler økende forventning om rentekutt ettersom sentralbanker, inkludert BoE, reagerer på avtagende økonomisk vekst og avtagende inflasjonspress.

For Storbritannia spesifikt tyder nedgangen i forgylt avkastning på at investorer er optimistiske med hensyn til BoEs evne til å støtte økonomisk stabilitet gjennom potensielle rentekutt.

Denne optimismen dempes av de truende finanspolitiske utfordringene som er fremhevet av kansler Reeves. Kombinasjonen av forventede pengepolitiske lettelser og finanspolitiske innstramminger former markedsstrategier og påvirker investeringsbeslutninger.

Potensielle utfall og fremtidige vurderinger

Copy link to section

Skulle BoE fortsette med et rentekutt, vil det markere et betydelig politikkskifte rettet mot å stimulere økonomien midt i svekkede vekstsignaler.

Regjeringens parallelle innsats for å møte finanspolitiske ubalanser gjennom potensielle skatteøkninger kan imidlertid oppveie noen av de forventede økonomiske fordelene ved lavere renter.

Investorer vil følge nøye med på kansler Reeves’ tale for ytterligere indikasjoner på regjeringens finanspolitiske retning.

Den delikate balansen mellom å støtte økonomisk vekst gjennom monetære lettelser og opprettholde finansdisiplin vil være avgjørende for å forme Storbritannias økonomiske landskap i de kommende månedene.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.