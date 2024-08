Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Mens tidligere president Donald Trump forbereder seg på en potensiell retur til embetet i november, advarer økonom Ludovic Subran om en potensiell inflasjonsstigning.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Subran, sjeføkonom i Allianz, spår at Trumps gjenvalg kan få betydelige konsekvenser for den amerikanske økonomien, og forverre inflasjonspresset som allerede er en bekymring for finansmarkedene og beslutningstakere.

Prisindeksen for personlige forbruksutgifter (PCE), et sentralt mål på inflasjon, økte med 0,1 % for måneden og 2,5 % for året i juni, i tråd med Dow Jones-anslagene.

Federal Reserve-leder Jerome Powell uttrykte tilfredshet med denne inflasjonsfremgangen under et nylig forum i Portugal.

Subran forutser imidlertid et urovekkende scenario hvis Trump kommer tilbake til Det hvite hus i 2024.

Ifølge Subran kan Trumps politikk fungere som en “trippel whammy” for inflasjon.

Økonomen forventer at Trump kan implementere aggressive tiltak som å deportere 7 millioner mennesker, innføre høyere tollsatser og muligens reaktivere Plaza Accord, som kan devaluere den amerikanske dollaren med opptil 30 %.

Disse handlingene, hevder Subran, kan legge til ett til to prosentpoeng til inflasjonen i 2025.

Fed kan ikke kutte renten i 2024

Copy link to section

Subran anslår at den amerikanske sentralbanken vil kutte renten med 50 basispunkter innen utgangen av 2024.

Han tror imidlertid at Fed kan slite med å senke rentene ytterligere i 2025 dersom inflasjonen tar seg opp igjen på grunn av Trumps politikk. Sentralbankens evne til å håndtere inflasjon kan bli kompromittert, og potensielt undergrave dens troverdighet.

Federal Reserve skal holde et policymøte denne uken, men Subran forventer ingen rentekutt før september.

Økonomens bekymringer understreker de potensielle utfordringene Fed kan stå overfor for å opprettholde økonomisk stabilitet hvis Trumps administrasjon gjeninnfører høyt inflasjonspress.

Gjenvalg av Trump er negativt for Europa

Copy link to section

På ” Squawk Box ” var Ludovic Subran enig i at Donald Trump kan være positiv for USA på kort sikt, men advarte om at han vil bli negativ på mellomlang sikt “hvis det er en boom-bust”.

I tillegg forventer han at en Trump-regjering vil være negativ for Europa «på dag én». Det er fordi han er “America First”, noe som betyr at andre, inkludert Europa, kommer på andreplass.

Republikaneren vil sannsynligvis gjenskape den kinesisk-amerikanske rivaliseringen og “snakker om å løse krigen i Ukraina på 24 timer” – som alle sammen kan forskyve markedene i Europa, la økonomen til.

Merk at Donald Trump allerede har uttrykt tillit til at Kamala Harris ville være lettere å slå i det amerikanske valget i 2024 enn Joe Biden som avsluttet sin gjenvalgskampanje tidligere i juli.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.