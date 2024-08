Elon Musk hevder at Google utestengt Donald Trump i søk: Det vi vet om autofullføringsfunksjonen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Søndag 28. juli hevdet Elon Musk, administrerende direktør i Tesla og SpaceX, at Google hadde innført et «søkeforbud» mot USAs tidligere president Donald Trump.

Musk tok til X (tidligere Twitter) for å gi uttrykk for bekymringene sine, og antydet at Googles handlinger kan utgjøre valginnblanding.

Kontroversen brøt ut etter at Musk delte et skjermbilde som viste at det å skrive «president donald» i Googles søkefelt ikke antydet Donald Trump, men i stedet foreslo «president donald duck» og «president donald regan».

Wow, Google has a search ban on President Donald Trump!



Election interference? pic.twitter.com/dJzgVAAFZA — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

Musks tweet fikk raskt gjennomslag, og førte til en bredere diskusjon om rollen til teknologigiganter i den politiske sfæren, spesielt i forkant av det amerikanske presidentvalget i 2024.

Både kritikere og støttespillere vurderte om Googles autofullføringsfunksjon ble brukt til å undertrykke informasjon om Trump.

Den republikanske senatoren krever undersøkelse av Googles praksis

Den republikanske senatoren Roger Marshall fra Kansas ble med i debatten ved å anklage Google for bevisst å holde tilbake informasjon om et påstått attentat mot Donald Trump av Thomas Matthew Crooks.

Marshall delte skjermbilder som angivelig viser at søk relatert til attentatforsøket ikke ga relevante autofullføringsforslag.

Han ba om en offisiell undersøkelse av Googles praksis, og stilte spørsmål ved åpenheten og upartiskheten til teknologigigantens søkealgoritmer.

«Hvorfor undertrykker Google søket etter drapsforsøket på Trump? Dette er alle skjermbilder fra i morges. Har det vært en dramatisk økning i Truman-biografer de siste to ukene?» Senator Marshall spurte, og fremhevet en antatt inkonsekvens i Googles autofullføringsforslag.

Googles autofullføringsfunksjon: Retningslinjer og kontroverser

Googles autofullføringsfunksjon er utformet for å spare tid ved å forutsi søk mens brukerne skriver.

Ifølge Google er denne funksjonen styrt av strenge retningslinjer som forhindrer at spådommer bryter retningslinjene for innhold, som inkluderer:

Farlig innhold

Trakasserende innhold

Hatefullt innhold

Seksuelt eksplisitt innhold

Terroristisk innhold

Vold og gørr

Vulgært språk og banning

Disse retningslinjene er ment å filtrere ut skadelig eller upassende innhold fra forslag til autofullføring. Noen brukere hevder imidlertid at disse retningslinjene kan føre til inkonsekvenser og potensiell skjevhet i søkeopplevelsen.

Avvik i autofullføringsresultater for ulike politiske skikkelser

En undersøkelse av The New York Post gjennomførte en serie tester på Googles autofullføringsfunksjon, og avslørte bemerkelsesverdige avvik.

Testene innebar å skrive “assassi” etterfulgt av navnene på tidligere amerikanske presidenter som John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Gerald Ford, Ronald Reagan og Teddy Roosevelt.

I hvert tilfelle ga Google relevante autofullføringsforslag om attentatforsøk. Tilsvarende søk etter Donald Trump ga imidlertid ingen forslag.

“Selv søkeordene ‘Trump-drapsforsøk’ ga ingen ytterligere termer fra Google,” rapporterte The New York Post.

Publikasjonen bemerket også at autofullføring ikke ga forslag til søk som involverte et angivelig attentatforsøk på Joe Biden.

Til tross for disse funnene var faktiske søkeresultater for disse termene nøyaktige og omfattende.

Googles respons og pågående utvikling

Som svar på kontroversen understreket en Google-talsperson at selskapet kontinuerlig jobber med å forbedre systemene sine for å sikre at de er oppdaterte.

“Autofullføring er bare et verktøy for å hjelpe folk å spare tid, og de kan fortsatt søke etter alt de vil. Etter denne forferdelige handlingen henvendte folk seg til Google for å finne informasjon av høy kvalitet – vi koblet dem med nyttige resultater og vil fortsette å gjøre det, sa talspersonen.

Google gjentok at ingen manuelle inngrep er gjort i autofullføringsspådommene, noe som tyder på at avvikene kan skyldes funksjonens komplekse natur snarere enn tilsiktet undertrykkelse.

Google under lupen

Elon Musks påstander og senator Marshalls oppfordring til en undersøkelse har satt søkelyset på den potensielle innflytelsen til teknologigiganter på offentlig oppfatning og politiske prosesser.

Når det amerikanske presidentvalget i 2024 nærmer seg, vil rollen til selskaper som Google i utformingen av den politiske diskursen sannsynligvis bli utsatt for økt gransking.

Debatten om nøytraliteten og rettferdigheten til søkealgoritmer understreker behovet for åpenhet og ansvarlighet i den digitale tidsalderen.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.