Fitch Ratings har oppgradert Pakistans langsiktige standardvurdering for utstedere av utenlandsk valuta (IDR) fra “CCC” til “CCC+” på mandag, noe som markerer en merkbar forbedring i landets kredittutsikter.

Dette følger en tidligere oppgradering fra «CCC-» til «CCC» i juli 2023. Ratingbyråets beslutning understreker økende tillit til Pakistans økonomiske stabilitet, tilskrevet nylige finansavtaler og finanspolitiske reformer.

Oppgraderingen kommer i kjølvannet av Pakistans avtale på personalnivå med Det internasjonale pengefondet (IMF) om en ny 37-måneders utvidet fondfasilitet (EFF) på 7 milliarder dollar.

Fitchs reviderte vurdering gjenspeiler økt sikkerhet om tilgjengeligheten av ekstern finansiering, avgjørende for Pakistans økonomiske oppgang og vekst.

Pakistan har lykkes med å gjenoppbygge sine valutareserver og gjort fremskritt i å redusere sine finanspolitiske underskudd.

Denne positive utviklingen forventes å fortsette, og forbedre landets økonomiske utsikter.

Saad Hanif fra Ismail Iqbal Securities fremhever betydningen av denne oppgraderingen, og bemerker at den sannsynligvis vil tiltrekke seg flere utenlandske direkteinvesteringer (FDI) og stimulere tilstrømningen av “varme penger” til Pakistan.

Den forbedrede kredittvurderingen bør styrke investortilliten, og gjøre landet til et mer attraktivt reisemål for investeringer.

Hvorfor er Fitch optimistisk med tanke på Pakistan?

Fitch forventer at IMF-styret vil godkjenne EFF-programmet på 7 milliarder dollar innen utgangen av neste måned.

Denne godkjenningen avhenger imidlertid av at Pakistan sikrer ytterligere finansieringsforsikringer verdt opptil 5 milliarder dollar fra bilaterale partnere, inkludert Kina, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Gitt Pakistans historie med å skaffe støtte fra disse nasjonene og de betydelige politiske tiltakene som ble introdusert i det siste budsjettet, er Fitch optimistisk med tanke på at Pakistan oppfyller dette kravet.

Landet har allerede demonstrert sin forpliktelse ved å heve skattene, øke forsyningsprisene og slå ned på svartemarkedsaktiviteter for å justere valutakursene.

Forbedringer i Pakistans valutareserver

Fitch-oppgraderingen er en positiv indikator for Pakistans økonomi og kan ha gunstige ringvirkninger for den bredere sørasiatiske regionen, som har opplevd svak vekst de siste to årene.

Oppgraderingen reflekterer forbedringer i Pakistans valutareserver og finansforvaltning.

Fitch spår at Pakistans underskudd på driftsbalansen vil forbli relativt begrenset i regnskapsåret 2025, anslått til rundt 4 milliarder dollar eller 1 % av BNP, en betydelig reduksjon fra over 17 milliarder dollar i FY22. Landets valutareserver, selv om de fortsatt er lave, har hatt en betydelig bedring. Offisielle bruttoreserver, inkludert gull, anslås å ha steget til over 15 milliarder dollar i juni 2024, opp fra nesten 10 milliarder dollar et år tidligere. Prognoser antyder at reservene kan nærme seg 22 milliarder dollar innen utgangen av regnskapsåret 2026, og nærme seg 2021-toppen.

I tillegg bemerket Fitch den siste politiske og juridiske utviklingen, inkludert den fortsatte populariteten til tidligere statsminister Imran Khan, til tross for hans fengsling siden mai 2023.

Fitch-oppgraderingen til ‘CCC+’ signaliserer et positivt skifte i Pakistans økonomiske landskap, noe som gjenspeiler forbedret finansiell stabilitet og strategiske politiske tiltak.

Mens Pakistan fortsetter å navigere i sine økonomiske utfordringer, kan den oppgraderte kredittvurderingen øke investortilliten og støtte vedvarende økonomisk bedring.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.