Grensemarkedsobligasjoner fungerer som skjold for investorer mot amerikansk valgvolatilitet

I møte med potensielle amerikanske valgomveltninger, henvender investorer seg til grensemarkedsstatsobligasjoner for beskyttelse.

Disse høyavkastende gjeldsinstrumentene fra mindre avanserte økonomier blir sett på som mindre sårbare for geopolitiske endringer og amerikanske politiske endringer sammenlignet med land med investeringsgrad, rapporterte Bloomberg.

I følge rapporten diversifiserer pengeforvaltere hos William Blair Investment Management og Amundi SA sine porteføljer med grensemarkedsstatsobligasjoner – høyrentegjelden til mindre avanserte økonomier i utviklingsland som Nigeria og Kasakhstan – og sier at disse nasjonene står overfor begrensede eksponering for geopolitiske endringer og endringer i amerikansk politikk.

Dette sto i kontrast til risikoen som land med investeringsgrad som Mexico står overfor, som kan møte betydelig motvind fra nye handelsbarrierer under et potensielt Donald Trump-presidentskap.

Kina, en annen høyverdig utsteder, kan se Trump intensivere handelsrestriksjonene som ble pålagt under Joe Biden-administrasjonen, i tillegg til et mer fiendtlig utenrikspolitisk miljø, la den til.

Resultatsammenligning mellom grensemarked og obligasjoner i fremvoksende markeder

Grensemarkedsobligasjoner har klart seg bedre enn sine motparter av høyere kvalitet.

Fra og med i år har dollarobligasjoner fra grensenasjoner gitt en avkastning på nesten 6 %, betydelig høyere enn gevinsten fra vekstmarkeder med høyere kvalitet.

Denne trenden var også tydelig under Donald Trumps første periode, der grensegjeld ga en avkastning på 30 % sammenlignet med 21 % fra utstedere av investeringsgrad.

Under Joe Bidens presidentperiode fortsatte grensegjeld å gi bedre resultater, og leverte 3 % avkastning mot 10 % negativ avkastning fra sine mindre risikofylte jevnaldrende.

“Vi tror at nå er et veldig attraktivt tidspunkt å se på grensemarkeder,” sa Yvette Babb, en porteføljeforvalter hos William Blair.

Grensemarkeder er drevet av mer idiosynkratiske utviklinger, og de har helt sikkert en lavere korrelasjon til global sentiment.

Høyere avkastning på grensegjeld gir demping mot rentevolatilitet

De høyere avkastningene på grensegjeld gir en dempe mot rentevolatilitet.

For tiden gir grenseland og andre søppelvurderte nasjoner en premie på over 500 basispunkter over amerikanske statsobligasjoner, sammenlignet med rundt 100 basispunkter for høyverdige EM-obligasjoner.

Denne spread-dempingen er avgjørende, spesielt med potensielle finanspolitiske bekymringer i USA som påvirker langsiktige EM-obligasjoner.

“Langvarige EM-obligasjoner, spesielt i investeringsgradsområdet, har en liten spredningspute,” Carmen Altenkirch, analytiker ved Aviva Investors Global Services i London.

De vil være svært utsatt for bevegelser i langsiktige amerikanske statsobligasjoner der finanspolitiske bekymringer vil dominere.

Strukturelle reformer og finanspolitisk styrke støtter grensemarkeder

Flere grensemarkeder har gjennomgått strukturelle reformer, inkludert valutadevalueringer og renteøkninger, økt avkastning og finanspolitisk styrke.

Disse reformene har også redusert risikoen for mislighold, med antall land med obligasjoner som handles på nødnivåer som er halvert det siste året, ifølge data samlet av Bloomberg.

For eksempel har fondsforvaltere som JPMorgan Chase & Co. og Pacific Investment Management Co. anbefalt obligasjoner i lokal valuta fra grensemarkeder på grunn av disse positive endringene.

Risikoer og muligheter med grensemarkeder

Til tross for potensialet har grensemarkedsobligasjoner betydelig risiko.

For eksempel tapte bolivianske obligasjoner omtrent en tredjedel av verdien i fjor, mens Ecuador og Hviterussland også opplevde store tap.

I tillegg kan en ny Trump-periode gi blandede resultater for disse nasjonene. Mens land som Vietnam og Kasakhstan kan dra nytte av en sprukket global økonomi og omdirigerte handel og kapitalstrømmer, kan de også bli ofre for handelskriger.

En annen Trump-embetstid ville være «en blandet pose» for grensenasjoner, sa Amundis Yerlan Syzdykov, kapitalforvalterens leder for fremvoksende markeder. Han sa at han var “interessert” i land som Vietnam, mens han også vurderte nasjoner fra Sentral-Asia som Kasakhstan, en stor produsent av uran.

Innstrømning av obligasjoner i fremvoksende markeder

Til tross for risikoen, har obligasjonsfond i fremvoksende markeder hatt innstrømning i tre påfølgende uker.

Denne trenden støttes av konklusjonen om gjeldsrestrukturering i land som Zambia og Sri Lanka, sammen med økonomiske reformer i Egypt.

LGT Capital Partners, for eksempel, har tatt opp posisjoner i egyptiske og nigerianske obligasjoner etter mange års opphold på sidelinjen, med henvisning til deres isolasjon fra global volatilitet.

Investeringsstrategier og viktige hendelser å se opp for

Investorer følger nøye med på det potensielle nedfallet fra et Trump-ledet Det hvite hus og dets innvirkning på aktiva i fremvoksende markeder.

Investorer vil følge med på Kinas PMI-data fra juli som kommer onsdag for tegn på ytterligere treghet, mens Indonesia, Sør-Korea og Polen vil gi ut inflasjonstall denne uken som vil gi ledetråder om deres utsikter for lokale renter.

Mexico, Ungarn og Tsjekkias foreløpige BNP-tall for andre kvartal vil også være på investorenes vakt.

Videre er Colombias sentralbank spådd å kutte renten på onsdag, mens Brasils beslutningstakere forventes å holde dem uendret.

Det er også en takstbeslutning i Chile samme dag; alle disse faktorene til sammen vil også forme investorsentimentet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.