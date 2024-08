HSBC nedgraderer ARM Holdings foran inntjening i første kvartal: Bør du selge eller holde?

I et nylig skifte som har vekket investorsentiment, har HSBC nedgradert ARM Holdings PLC (NASDAQ: ARM) fra ‘Hold’ til ‘Reducer’.

Det nye kursmålet for ARM er satt til $105, ned fra tidligere $100, midt i bekymringer om selskapets høye verdivurdering og et avtagende marked for Android-smarttelefoner.

Denne nedgraderingen kommer akkurat mens ARM forbereder seg på å gi ut sin resultatrapport for første kvartal på onsdag, med aksjen som for tiden handles til $149.

Denne prissettingen indikerer en potensiell nedside på omtrent 30 %, noe som gjenspeiler bekymringer rundt selskapets premievurdering, som er 72 ganger inntektene i regnskapsåret 2026.

Analytikere er fortsatt positive på ARM

Til tross for HSBCs forsiktige holdning, er andre analytikere fortsatt positive til ARMs utsikter.

Morgan Stanley oppgraderte nylig aksjen til ‘Overweight’ fra ‘Equal-Weight’ og løftet kursmålet til $190 fra $107, med fokus på ARMs voksende rolle innen AI på kanten av nettverksteknologi.

M Science fremhevet ARM positivt på grunn av sin rolle i å drive Amazon Graviton-prosessorer, noe som førte til at aksjen steg 5 % etter denne erkjennelsen.

Analytikere i Bank of America økte også kursmålet på aksjen nylig, og la merke til ARMs potensiale ettersom AI-teknologi gjennomsyrer PC-er og smarttelefoner.

BofA bemerket også skiftet mot AI-applikasjoner på enheten som en betydelig vekstdriver, noe som gjenspeiler en bullish sentiment med et revidert prismål på $180, som anerkjenner ARMs strategiske posisjon i det utviklende halvlederlandskapet.

ARMs inntjeningsforventninger for første kvartal og forretningsgrunnlag

Analytikernes konsensus foran resultatrapporten knytter ARMs Q1 GAAP-inntjening til $0,17 per aksje på inntekter på $906,5 millioner, sammenlignet med forrige års GAAP-inntekt på $0,10 per aksje på inntekter på $675 millioner.

ARMs grunnleggende forretningshelse er fortsatt robust. Størstedelen av ARMs inntekter stammer fra IP-lisensiering til tungvektsteknologiselskaper, med betydelige bidrag fra pågående kontrakter med Apple, Nvidia og Qualcomm.

Det forventes betydelige inntektsstrømmer fra AI-datasentre og avanserte databehandlingsløsninger, med ARMs Neoverse-plattform klar til å fange opp voksende markedssegmenter.

ARM har omtrent 3 milliarder dollar i kontanter og kortsiktige investeringer uten gjeld, noe som posisjonerer det godt for aggressive FoU-investeringer og strategiske oppkjøp. Til tross for utmerkede bruttomarginer, har operasjonelle marginer nylig redusert på grunn av økte FoU-utgifter, noe som fremhever en reinvesteringsfase rettet mot teknologiske fremskritt og markedsekspansjon.

ARMs nåværende verdivurdering

ARMs nåværende verdivurdering gir et komplekst bilde. Aksjens premie gjenspeiler dens strategiske posisjonering innenfor høyvekstområder som AI og global teknologisk infrastruktur. Sammenlignet med sine jevnaldrende, overstiger ARMs fremadrettede P/E-forhold betydelig bransjegjennomsnittet.

ARMs pris-til-salg-forhold forblir også høyt i forhold til konkurrentene, noe som indikerer en markedsforventning om fortsatt høy inntektsvekst og ekspansjon i nye teknologiske domener.

Med sine strategiske investeringer og markedsposisjonering er ARM klar til å enten validere sin høye verdivurdering gjennom vedvarende vekst eller tilpasse seg mer tempererte markedsforventninger.

Når vi tar utgangspunkt i denne grunnleggende innsikten, vil en nærmere undersøkelse av ARMs aksjekursbane gjennom teknisk analyse ytterligere klargjøre de potensielle retningene for aksjeutviklingen i de kommende kvartalene.

Sterk på langsiktige diagrammer, svakhet på kort sikt

ARM gjorde en fantastisk debut på NYSE i fjor med aksjer som klatret opp mer enn 30 % fra børsnoteringen på $51 i løpet av få dager etter børsnoteringen. Imidlertid gikk de inn i en nedadgående trend like etter, og krasjet til under børsnoteringen i slutten av oktober.

ARM-diagram av TradingView

Den nedtrenden varte bare en kort stund, og aksjen gikk inn i en oppgående trend i november i fjor som har vart til nå og har sett den mer enn tredoblet seg siden den gang.

Til tross for den nylige tilbakegangen aksjen har sett fra over $170 til under $150, fortsetter den å vise bullish momentum på de langsiktige diagrammene. Så investorer som er positive på aksjen kan vurdere å kjøpe den under $150 med et etterfølgende stop-loss under 100-dagers glidende gjennomsnitt.

Hvis det kortsiktige momentumet igjen snur til bullish, kan vi snart nå nye rekorder.

Siden aksjen viser svakhet i mellom- og kortsiktige diagrammer, kan tradere som er bearish på aksjen foran Q1-inntektene gjøre en bearish innsats, men må avstå fra å shorte aksjen direkte. I stedet kan de kjøpe ARMs $140 Puts som utløper 2. august under $5.

