Intervju: Iakov Levin fra rivo.xyz forklarer hvordan DeFi og blockchain kan utvikle seg fremover

Iakov Levin, medgründer av rivo.xyz, er i forkant med å transformere det finansielle landskapet gjennom desentralisert finans (DeFi) og blokkjedeteknologi.

Med over fem års erfaring innen blockchain, krypto, fintech og DeFi, tilbyr Levin et unikt perspektiv på fremtiden til disse nye feltene.

I et eksklusivt intervju med Invezz delte Levin sin innsikt om utviklingen av DeFi, blokkjedeteknologi og utfordringene som kryptoindustrien står overfor.

Utviklingen av DeFi- og kryptomarkedsvolatilitet

Invezz: Hva er ditt perspektiv på den nåværende tilstanden til DeFi, og hvordan ser du at den vil utvikle seg i løpet av de neste fem årene?

Levin: Den første fasen av DeFi, som fikk gjennomslag i 2021, fokuserte på å bygge infrastruktur for ulike tokens, inkludert desentraliserte utvekslinger (Dexes) og utlånsprotokoller. For tiden går DeFi over til å integrere tradisjonelle finansielle tjenester i det desentraliserte økosystemet. Dette inkluderer innovasjoner som evigvarende børser, rentebytteavtaler og eksponering mot virkelige verdier (RWA). Utfordringen ligger nå i å forenkle onboarding-prosessen for nye brukere, noe som ofte krever omfattende forskning.

Ser vi fremover, vil de neste fem årene sannsynligvis se utvidet DeFi-infrastruktur som dekker flere eiendeler, potensielt inkludert aksjemarkeder. Vi kan også forvente utvikling av brukervennlige grensesnitt som forenkler DeFi-interaksjoner og implementering av regulatoriske retningslinjer skreddersydd for DeFi.

Invezz: Hvordan adresserer du bekymringer om kryptos langsiktige potensial, gitt volatiliteten og regulatorisk usikkerhet?

Levin: Volatilitet er et iboende aspekt ved ny teknologi. Det er en naturlig del av overgangen til en desentralisert global økonomi. I ustabile tider er det betydelige muligheter til å bygge rikdom. Regulatorisk klarhet vil utvikle seg etter hvert som myndighetene tar opp ulike lag i økosystemet, fra investeringstilgjengelighet til politikkutforming. De første trinnene, som ETFer og institusjonelle investeringer i kryptovalutaer, er allerede i gang.

Blokkjede- og kryptoadopsjon

Invezz: Hva tror du er nøkkelen til utbredt adopsjon av kryptovaluta, og hvordan kan det oppnås?

Levin: Det er ikke en eneste løsning. Adopsjon vil utvikle seg gradvis etter hvert som hver begrensning adresseres. For øyeblikket er brukeropplevelsen ved å navigere i den desentraliserte verden en stor hindring. Å forenkle denne opplevelsen for både kryptobrukere og DeFi-deltakere er avgjørende for en bredere adopsjon.

Invezz: Hvordan ser du for deg at blokkjedeteknologien vil utvikle seg i løpet av det neste tiåret, og hvilke nye brukstilfeller kan dukke opp?

Levin: Jeg håper å se en global omfordeling av rikdom tilrettelagt av DeFi, som gjør det mulig for alle med en smarttelefon å få tilgang til finanstjenester på toppnivå uten å stole på tradisjonelle banker eller myndigheter. Dette kan ha en transformativ innvirkning på utviklingsland ved å gi omfattende muligheter for akkumulering av rikdom. Å forutsi spesifikke brukstilfeller er utfordrende på grunn av det raske endringstakten, men vi bør unngå overhyping av spesifikke trender og fokusere på genuine innovasjoner.

Råd for førstegangs kryptoinvestorer

Invezz: Hvilket råd vil du gi til investorer som går inn i kryptomarkedet for første gang?

Levin: Start med å bygge porteføljen din med Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og stablecoins. Tildel en liten del – omtrent 5 % – av porteføljen din for å utforske mer risikofylte investeringer. Denne tilnærmingen lar deg få erfaring og lære av feil. Hold deg åpen og rasjonell, og utdann deg selv kontinuerlig. Å lære av tilbakemeldinger fra den virkelige verden vil bygge din kunnskap og tillit til kryptoområdet.

Levins innsikt fremhever den dynamiske karakteren til DeFi og blockchain-teknologi, og understreker viktigheten av tilpasningsevne og informert beslutningstaking for både investorer og industrideltakere.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.