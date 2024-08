Kobberprisene faller med 0,7 % på grunn av svak kinesisk etterspørsel og økende varelager

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Kobberprisene har opplevd en nedgang på London Metal Exchange (LME), og falt med 0,7 % til $9 045 per metrisk tonn kl. 11:06 GMT. Denne nedgangen representerer et fall på 18 % fra rekordhøyen som ble nådd i slutten av mai, og understreker den pågående volatiliteten i metallmarkedet.

Den nåværende nedgangen i kobberprisene reflekterer en bredere trend påvirket av økte varelager og svak etterspørsel fra store forbrukere.

Kobberlagrene på LME har økt, mer enn doblet til 239 100 tonn siden begynnelsen av juni.

Denne kraftige økningen i lagre fremhever et betydelig forsyningsoverskudd. Trenden gjenspeiles på Shanghai Futures Exchange, hvor varelagrene har økt tilnærmet tidoblet i år, selv om de nylig har trukket seg tilbake til et lavt nivå på to måneder på 301 203 tonn.

Overskuddet i kobberforsyninger presser prisene ned, noe som bidrar til den nåværende ustabiliteten i markedet.

Til tross for det siste prisfallet, er kobber fortsatt essensielt for den globale energiovergangen på grunn av dets høye ledningsevne og omfattende bruk i elektriske kabler.

The State Grid Corporation of China, en stor kobberforbruker, har forpliktet seg til rekordutgifter på 600 milliarder yuan i år. Denne investeringen understreker kobbers kritiske rolle i skiftet mot fornybar energi og utvikling av infrastruktur, som kan gi langsiktig støtte for kobberprisene.

Sentralbankpolitikk og kobberpriser

Markedets sentiment mot kobber og andre metaller er sterkt påvirket av sentralbankpolitikk.

Denne uken følger metallmarkedet intenst med på rentediskusjoner fra tre sentralbanker.

Federal Reserve forventes å holde renten uendret på onsdag, med markedsforventninger som skifter mot et potensielt 25 basispunkts kutt i september.

Dette skiftet er drevet av mykere amerikanske jobbdata, avkjølende inflasjon og dueaktige kommentarer fra Fed-tjenestemenn.

Lavere lånekostnader kan stimulere produksjonsaktiviteter og potensielt øke metalletterspørselen over tid.

Fagforeningshandlinger i Chile påvirker prisene

Kobberprisene så en kort bedring etter nyhetene om at fagforeningen ved Escondida-gruven i Chile – verdens største kobbergruve – oppfordret medlemmene til å avvise et endelig kontraktstilbud fra selskapet, noe som øker muligheten for streik.

Arbeidskonflikter ved store gruveoperasjoner kan forstyrre forsyningskjedene betydelig og forårsake prissvingninger i det globale markedet.

LME rapporterte blandet ytelse for andre uedelmetaller.

Blyprisene økte med 0,6 % til 2 080 dollar per tonn, mens sink så en liten nedgang på 0,1 %, og slo seg ned på 2 666,5 dollar per tonn.

Tinnprisene steg med 0,4 % til 29 695 dollar per tonn, og nikkel steg med 0,4 % til 15 860 dollar per tonn. Aluminium opplevde et fall, og falt 1% til $2.265 per tonn.

Den fremtidige banen for kobberpriser og det bredere metallmarkedet vil avhenge av lagernivåer, etterspørsel fra nøkkelsektorer som energi og produksjon, og makroøkonomiske faktorer inkludert sentralbankpolitikk og globale økonomiske forhold.

Mens nåværende lageroverskudd og usikker etterspørsel presser prisene ned, kan den pågående energiomstillingen og potensielle forsyningsavbrudd fra arbeidskonflikter gi mellomlang til langsiktig støtte for kobberprisene.

