Maduro valgte Venezuelas president for tredje periode selv som opposisjon, internasjonale regjeringer bestrider utfallet

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Venezuelas autoritære leder Nicolas Maduro ble kunngjort som presidentvalgt i landet for en tredje periode på rad i et høyt belastet valg, selv om opposisjonen bestred valgresultatet, med påstand om grusomt spill.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Elvis Amoroso, leder av National Electoral Council, kunngjorde at Maduro hadde sikret seg 51 % av stemmene, sammenlignet med opposisjonskandidaten – den 74 år gamle tidligere diplomaten Edmundo Gonzalez – som ble rapportert å ha sikret seg 44 % av stemmene.

Rådet har imidlertid ennå ikke offentliggjort de detaljerte tallene fra hver av de 30 000 valglokalene over hele landet, og lover å gjøre det i «de kommende timene».

Resultatene kunngjort av det nasjonale valgrådet har motsagt flere utgangsmålinger som hadde indikert en seier for González.

Opposisjonen utfordrer valgresultatene

Copy link to section

Opposisjonen, representert av González og hovedopposisjonslederen Maria Corina Machado, som ble utestengt fra å stille til valg, hevder å ha stemmetall fra omtrent 40 % av stemmeurnene, noe som viser en overveldende seiersmargin for González.

Machado sa tidlig mandag at Gonzalez hadde vunnet 70 % av stemmene i konkurransen.

Uavhengige og autonome selskaper ga overbevisende resultater gjennom dagen. Raske tellinger viste historisk deltakelse, økende time for time. Vi har stemmetall fra over 40 % av stemmeurnene, som alle samsvarer med det nasjonale valgrådets data. Denne informasjonen bekrefter at Edmundo Gonzalez fikk 70 % av stemmene, mens Nicolas Maduro fikk 30 %.

González sa: “Venezuelanerne og hele verden vet hva som skjedde.”

USA og andre amerikanske land stiller spørsmål ved resultatene

Copy link to section

USAs utenriksminister Antony Blinken uttrykte “alvorlige bekymringer” om valgresultatene, og uttalte at de ikke reflekterte viljen eller stemmene til det venezuelanske folket.

Blinken sa i en tale i Tokyo,

Det er avgjørende at hver stemme telles rettferdig og transparent at valgmyndighetene umiddelbart deler informasjon med opposisjonen og uavhengige observatører uten forsinkelser og at valgmyndighetene publiserer stemmetabellen. Det internasjonale samfunnet følger dette veldig nøye og vil svare deretter.

Brian A. Nichols, USAs assisterende utenriksminister for anliggender på den vestlige halvkule, gjentok disse følelsene, og fremhevet behovet for åpenhet og tilgang for alle politiske partier og det sivile samfunn i stemmetabellsprosessen.

Chiles president Gabriel Boric Font ba også om gjennomsiktig og rettidig levering av valgresultater, og understreket at det internasjonale samfunnet ikke ville akseptere noe mindre.

“Argentina vil ikke anerkjenne en annen svindel og håper at Forsvaret denne gangen vil forsvare demokratiet og folkelig vilje,” sa den argentinske presidenten Javier Milei.

Ledere av Guatemala, Uruguay, Peru og Costa Rica stilte også spørsmål ved resultatene, mens Cuba, Bolivia og Honduras ønsket resultatet velkommen.

Økonomisk og sosialt bakteppe av valget

Copy link to section

Venezuela har stått overfor en økonomisk kollaps det siste tiåret, og tvunget rundt 7,7 millioner eller nesten en tredjedel av befolkningen til å forlate landet for å jobbe utenfor.

Siden 2014 har produksjonen falt med 70 %, mer enn dobbelt så mye som USA fikk under den store depresjonen.

I 2022 beskrev IMF Venezuelas uorden som «den største enkeltstående økonomiske kollapsen for et ikke-konfliktland på et halvt århundre».

Mens kritikere har tilskrevet landets situasjon til korrupsjon, legger Maduro skylden på alvorlige USA-ledede sanksjoner som har skadet Venezuelas oljeindustri ytterligere, og forverret den økonomiske krisen.

Til tross for å ha de største påviste oljereservene globalt, har Venezuelas oljeproduksjon falt fra 3,6 millioner fat per dag på slutten av 1990-tallet til under 1 million fat per dag på grunn av sanksjoner og feilstyring.

Nedgang i oljesalget har bidratt til hyperinflasjon, som nådde over 1 million prosent i 2018, forårsaket alvorlig mangel på basisvarer og drevet masseutvandring.

En opposisjonsseier ble sett på for å potensielt avslutte 25 år med sosialistisk styre og sette i gang betydelige endringer i landets styresett og økonomiske politikk.

Det var forventet å redusere avhengigheten av olje, adressere ineffektivitet i oljesektoren og bruke eventuelle inntekter til å betale ned gjeld.

Resultatene gjør Venezuela på kant

Copy link to section

Forsinkelsen med å kunngjøre de endelige resultatene, som kom seks timer etter at valglokalene skulle stenge, indikerte interne debatter i regjeringen om hvordan de skulle gå frem.

Opposisjonsrepresentanter hevdet at tall samlet inn fra kampanjerepresentanter ved 30 % av stemmesentrene viste at González ledet Maduro med en betydelig margin.

Det nasjonale valgrådets motvilje mot å offentliggjøre de detaljerte resultatene har ført til skepsis og reist spørsmål om valgets integritet.

Opposisjonens mulighet til å verifisere resultatene hindres imidlertid av mangelen på offisielle data fra valglokalene.

Hendelsesforløpet er uhyggelig likt det forrige valget da også Maduro ble anklaget for å ha rigget valget til hans fordel førte til opposisjonens boikott av utfallet.

Etter hvert som situasjonen utfolder seg, vil oppgjøret med høy innsats mellom opposisjonen og regjeringen avgjøre om Venezuela går bort fra ettpartistyre.

Det internasjonale samfunnets respons og handlingene til det nasjonale valgrådet i de kommende dagene vil være avgjørende for å forme landets politiske fremtid.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.