OpenAIs SearchGPT er klar til å utfordre Googles dominans: Bør investorer være bekymret?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

OpenAI kunngjorde nylig at de vil lansere sin egen søkeplattform kalt SearchGPT. Plattformen ligner på det Google allerede tilbyr, men den kommer med små forbedringer som kan være skadelig for Googles virksomhet.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Plattformen ser ut og fungerer på samme måte som ChatGPT. Når du stiller et spørsmål, søker den etter informasjon fra nettet og presenterer den for deg. Du kan deretter samhandle med søkeresultatet for å få ønsket svar.

OpenAI selv hevder at produktet deres løser problemet med ineffektive søk på Google.

Å få svar på nettet kan kreve mye innsats, og krever ofte flere forsøk for å få relevante resultater. Vi tror at ved å forbedre samtalemulighetene til modellene våre med sanntidsinformasjon fra nettet, kan det være raskere og enklere å finne det du leter etter. OpenAI

SearchGPT: Ett skritt foran Google

Copy link to section

For å innse hvorfor SearchGPT er en trussel mot Google, må du forstå hvordan begge deler fungerer.

Google, i det minste foreløpig, viser deg alle relevante lenker som svar på spørsmålene dine. SearchGPT tar det imidlertid ett skritt videre.

Først ser den etter all relevant informasjon som svar på spørsmålet ditt. Når den har funnet den, viser den ikke bare de mest relevante resultatene, men forklarer dem også.

Forklaringsdelen er viktig, fordi den er gitt som direkte svar på spørsmålet ditt. Kort sagt, SearchGPT gir deg de relevante resultatene mens du svarer på spørsmålet ditt. Med Google må du finne svaret selv.

Dessuten, hvis du ikke forstår svaret på en spørring, eller hvis du tror du kan legge til mer kontekst og få bedre resultater, kan du begynne å legge til oppfølgingsinformasjon eller spørsmål.

På denne måten blir det eksisterende søket optimalisert, i stedet for at du må starte fra bunnen av.

Det er ennå ikke klart om den nye plattformen vil støte på regulatoriske problemer. Faktisk vil Google selv allerede ha studert SearchGPT for å se om det kan bremse plattformens fremgang.

Et argument kan argumenteres for at ved å gi forklaringer sammen med søkeresultater, reduserer OpenAI trafikken som ellers ville gått til nettstedet som gir de relevante svarene.

Kort sagt, siden brukeren drar nytte av en forbedret søkeopplevelse, får ikke nettsteder, bloggere og andre innholdsskapere som bruker timer på å lage det innholdet noe tilbake.

Bør investorer være bekymret?

Copy link to section

Historien er full av selskaper som en gang var uerstattelige giganter i sin nisje, ble fullstendig utslettet av nyere teknologi. Man kan ikke forvente at Google ender opp som et av disse selskapene fordi det er mye mer enn bare en søkemotor.

Søk er imidlertid fortsatt en viktig kilde til inntektene, og mer enn halvparten av inntektene kommer direkte fra Google-søk. Hvis inntektene går ned, vil det ikke fullføre selskapet, men investorer kan få en frekk oppvåkning. Det vil derfor være i deres interesse å følge nøye med på utviklingen i SearchGPT.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.