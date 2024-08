Philips CEO avslører strategi for vekst etter oppgjør

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Roy Jakobs – administrerende direktør i Koninklijke Philips NV (AMS: PHIA) tilskriver styrke i selskapets andre finanskvartal delvis til et amerikansk oppgjør.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Det multinasjonale konglomeratet gikk nylig med på å betale 1,1 milliarder dollar for å avgjøre en rettssak knyttet til dets defekte søvnapné-enheter for å fjerne overhenget og fokusere fullt ut på nyvinningene våre, sa han til CNBC i et intervju i dag.

Philips er forpliktet til å håndtere lignende rettssaker utenfor USA også, la Jakobs til. Philips-aksjen er opp litt over 10 % i skrivende stund mandag.

Philips har store avtaler i pipelinen

Copy link to section

Philips rapporterte bedre enn ventet inntjening for sitt andre kvartal denne morgenen.

Mens selskapet med base fra Amsterdam, Nederland ennå ikke har kommet forbi DOJ-undersøkelsen også, fortsetter det å forvente opptil 5,0 % økning i sammenlignbart salg i år på momentumbygging på tvers av alle forretningsenhetene.

PHIA er beregnet til å snart lukke store avtaler i både Nord-Amerika og Europa som sannsynligvis vil drive styrke i bakre halvdel av 2024, ifølge administrerende direktør Roy Jakobs.

Konsernsjefen hyllet Kina som et «fundamentalt attraktivt vekstmarked» for Philips til tross for svakheten i 2. kvartal. I Europa så selskapet en mer betydelig økning på forbrukersiden enn på helsesiden, la han til.

Jakobs er fortsatt positiv til hva fremtiden bringer for Philips, også fordi det er «ny fart på vei» i vekstmarkedene som Indonesia og Midtøsten, mens Nord-Amerika fortsetter å være det sterke markedet for selskapets helsevirksomhet.

Philips forventer bedring i Kina

Copy link to section

Philips administrerende direktør Roy Jakobs er overbevist om at Kina vil forbedre seg fremover ettersom selskapet fortsetter å bringe sine innovasjoner til markedet. PHIA har vært aktiv i Kina i rundt 100 år.

Administrerende direktør er fortsatt positiv ettersom PHIA er “veldig godt posisjonert for å fange muligheter” i Nord-Amerika, sa han på ” Squawk Box Europe ” mandag.

Philips har restrukturert siden 2022 – et grep som vil redusere det globale antall ansatte med 13 % (10 000 jobber). Alt i alt er det forpliktet til å kutte rundt €195 millioner ($211) millioner i kostnader.

På vei inn i resultatrapporten hadde Wall Street en konsensus “hold”-rating på Philips-aksjen. Analytikere ser PHIA som rimelig verdsatt til $28,53 som signaliserer potensial for ytterligere 10% gevinst herfra.

Du kan lese hele den kvartalsvise utgivelsen av Koninklijke Philips NV på denne lenken.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.