Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Poodlana (POODL) forhåndssalget, som ble lansert 17. juli, har allerede passert $3 millioner på under to uker. Entusiasmen blant meme-mynt-entusiaster vokser etter hvert som de søker den neste lovende perlen.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Med bare 17 dager igjen av Poodlanas 30-dagers forhåndssalg, øker forventningen. 16. august vil POODL-tokenet bli notert på sin første desentraliserte børs (DEX) innen en time etter at forhåndssalget ble avsluttet.

Merk av i kalenderen din for denne nøkkeldatoen.

Asias mest populære hunderase inspirerer til ny meme-mynt

Copy link to section

Asias rikeste mann, Anant Ambani, var nylig vertskap for århundrets bryllup for sin sønn – en overdådig begivenhet på $600 millioner som tiltrakk seg eliten i kjendisverdenen. Ifølge The Guardian rettet søkelyset også mot familiens hund, Happy.

Happys tilstedeværelse fremhevet en økende trend: de beste hunderasene slår stadig flere bølger ved høyprofilerte arrangementer, inkludert moteshow og samlinger på den røde løperen.

Gå inn i Poodlana, en kryptovaluta som blander en verden av mote og glamour med den elskede puddelen – en topp tre hunderase i Asia. Denne mote-fremad appellen driver Poodlanas virale vekst ikke bare i Asia, men globalt.

Asias spirende motemarked og dets voksende trekkraft i kryptorommet skaper betydelig fart. Land som Kina, Japan og Korea er ledende når det gjelder adopsjon av kryptovaluta, med fremveksten av meme-mynter som Chuan Pu som viser potensialet for Poodlana.

Mens Dogecoin, Shiba Inu og Dogwifhat for tiden dominerer meme-myntmarkedet, kan Poodlanas stilige hund bare være klar til å redefinere fortellingen.

Poodlana forhåndssalgspris

Copy link to section

Det er ikke bare glitter og halelogring for Poodlana. Denne mememynten med hundetema er rettet mot å fange merkelappen for topphund på Solana-markedet ved å blande estetisk appell med en mulighet for innehavere.

Det underliggende POODL-tokenet står for øyeblikket på $0,0335 i forhåndssalg. Den har økt fra $0,02 i fase én av forhåndssalget, men gir fortsatt tidlige kjøpere en sjanse til å posisjonere seg til potensielle giveaway-verdier. Noteringsprisen vil være $0,06

Hva er unikt med Poodlana?

Copy link to section

Poodlanas tokenomics skisserer en 1 milliard token-forsyning og 50% av denne totale forsyningen vil være tilgjengelig under forhåndssalget. Detaljer på den offisielle forhåndssalgssiden indikerer at 100 % av tokens vil bli låst opp etter ICO-salget.

Prosjektet tar i bruk en unik tilnærming der tokenet vil vises på sin første DEX innen 60 minutter etter at forhåndssalget avsluttes. Det er en plan som betyr at det ikke vil være noen usikkerhet om når deltakerne får tokens eller angst for planlagte opplåsinger.

Oppføring umiddelbart etter at token-tilbudet avsluttes har også en annen potensiell effekt – Poodlana kan få fart på forhåndssalget til å eksplodere fra DEX-lanseringsprisen på $0,06.

Vil du lære mer om denne mememynten? Besøk den offisielle nettsiden.