Qatar avslører kryptorammeverk ved årsslutt og øker gjenkjennelsen av digitale eiendeler

Qatar er på vei til å avduke et rammeverk for digitale eiendeler innen utgangen av dette året, som signaliserer et stort sprang i strategien for den digitale økonomien.

Dette initiativet tar sikte på å etablere en robust juridisk infrastruktur for å gjenkjenne ulike digitale eiendeler, inkludert verdipapirer, gjeldsinstrumenter, investeringer og sukuk, og posisjonere Qatar som en nøkkelaktør på den globale digitale finansarenaen.

Henk Jan Hoogendoorn, sjef for Financial Services Sector ved Qatar Financial Center (QFC), har kunngjort at Qatar nærmer seg fullføringen av rammeverket for tokenisering av eiendeler i den virkelige verden.

Denne sentrale utviklingen er en del av en bredere strategi for sømløst å integrere digitale eiendeler i landets finansielle økosystem.

Rammeverket forventes å være ferdigstilt og implementert innen fjerde kvartal i år, og markerer en betydelig milepæl i Qatars økonomiske innovasjonsreise.

Digital Assets Lab

I forbindelse med det nye rammeverket, har QFC etablert et Digital Assets Lab for å drive innovasjon og forskning innen finans- og digitale aktivasektorene.

Dette laboratoriet er designet for å støtte Qatar Fintech-strategien og tilpasse seg sentralbankens mål om å omfavne banebrytende teknologier.

Det vil tjene som en samarbeidsplattform der startups, bedrifter og forskere kan utvikle og teste banebrytende digitale eiendeler og blokkjedeløsninger.

Laboratoriets oppgave er å styrke Qatars posisjon som en global leder innen digital innovasjon ved å fremme anvendelsen av nye teknologier på tvers av ulike bransjer.

Qatars holdning til krypto

Qatars holdning til kryptovalutaer har utviklet seg betraktelig de siste årene. I 2018 innførte landet et forbud mot handel med Bitcoin. Den siste utviklingen indikerer imidlertid et betydelig skifte i politikken.

I fjor foreslo Qatars finansielle regulatorer et rammeverk for å regulere investeringstokens støttet av materielle eiendeler, og markerte en forsiktig, men bevisst inntreden i kryptomarkedet.

Dette trekket reflekterer en bredere trend som er observert i naboland som UAE og Bahrain, som også har utviklet sine kryptoregulatoriske landskap.

QFC Regulatory Authority (QFCRA) og QFC Authority (QFCA) står i spissen for etableringen av dette rammeverket for digitale eiendeler, med sikte på å forbedre Qatars digitale økonomi og styrke QFCs rykte som et ledende finansielt knutepunkt i Midtøsten.

For å sikre at rammeverket oppfyller bransjens behov og standarder, har det blitt bedt om tilbakemelding fra fagfolk og bedrifter, med kommentarer innen 2. januar 2024.

I tillegg til rammeverket for digitale eiendeler, fremmer Qatars sentralbank sitt initiativ for å utvikle en digital valuta.

Grunnarbeidet for denne digitale valutaen ble fullført i juni, og sentralbanken forbereder nå sin testfase.

Dette initiativet tar sikte på å utnytte avansert teknologi for å håndtere store betalinger og involverer samarbeid med både lokale og internasjonale banker for å forbedre systemet.

Når Qatar forbereder seg på å implementere sitt nye rammeverk for digitale eiendeler og fremme sitt digitale valutaprosjekt, er nasjonen satt til å gjøre en betydelig innvirkning på det globale digitale finanslandskapet.

Denne utviklingen understreker Qatars forpliktelse til å integrere innovative teknologier og forbedre finanssektorens globale konkurranseevne.

