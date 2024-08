Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Mens den amerikanske sentralbanken ruster seg opp til sitt politiske møte denne uken, handler markedets buzz om potensielle rentekutt. Mens et rentekutt neppe vil bli annonsert umiddelbart, er markedene optimistiske om at sentralbanken vil begynne å senke renten innen september.

Denne forventningen gjør nå et strategisk tidspunkt å investere i aksjer som er klar til å dra nytte av lavere renter. Her er fire aksjer som eksperter tror vil trives i det kommende rentekuttmiljøet.

Chevron Corp (NYSE: CVX)

Chevron er en førsteklasses kandidat for å dra nytte av lavere renter.

Historisk sett stimulerer rentekutt økonomisk vekst, noe som fører til økt etterspørsel etter olje og gass.

Dette scenariet kan øke Chevrons lønnsomhet og gjøre nye prosjekter mer økonomisk levedyktige på grunn av reduserte lånekostnader.

Chevron-aksjen er for tiden ned mer enn 15 % fra rekordhøye, og tilbyr et sunt utbytteavkastning på 4,17 %.

Dette gjør Chevron til et attraktivt alternativ for investorer som ønsker å kapitalisere på de forventede rentekuttene.

AT&T Inc (NYSE: T)

AT&T skiller seg ut som en annen toppaksje som sannsynligvis vil tjene på kommende rentekutt.

Telekommunikasjonsgiganten krever betydelige kapitalutgifter til nettverksoppgraderinger og utvidelse.

Lavere renter kan gjøre disse investeringene rimeligere og potensielt mer lønnsomme.

I tillegg vil reduserte lånekostnader hjelpe AT&T med å håndtere sin betydelige gjeldsbelastning, og forbedre kontantstrømmen.

Med et utbytte på 5,87 %, tilbyr AT&T et overbevisende argument for inkludering i porteføljen din i forkant av de forventede rentekuttene.

Uber Technologies Inc (NYSE: UBER)

Uber er satt til å dra betydelig nytte av lavere lånekostnader som et vekstorientert selskap.

Rentekutt kan lette virksomhetens ekspansjon og støtte konkurransedyktige prisstrategier og teknologiske fremskritt.

Selv om Uber-aksjen handles til 3,62 ganger salget i fjor, opprettholder Wall Street en konsensus “kjøp”-rating med et gjennomsnittlig oppsidemål på $87, som representerer en potensiell økning på 35% fra dagens nivå.

Dette gjør Uber til et attraktivt investeringsalternativ i et miljø med lavere rente.

3M Co (NYSE: MMM)

3M er en annen aksje som kan tjene på rentekutt, ettersom lavere renter vanligvis øker forbruket.

Dette kan drive økt etterspørsel etter 3Ms mangfoldige utvalg av forbrukerprodukter, fra Post-it-lapper til Scotch-tape.

I tillegg kan en svakere amerikansk dollar, som ofte følger med rentekutt, gjøre 3Ms produkter mer konkurransedyktige i internasjonale markeder, og potensielt øke eksporten.

3M overgikk nylig Wall Street-estimatene for sitt andre finanskvartal og hevet sin veiledning for driftsmargin og justert per-aksje-inntjening for hele året, noe som ytterligere forbedret attraktiviteten som rentekuttmottaker.

Ettersom Federal Reserve kommer nærmere potensielle rentekutt, bør investorer vurdere å posisjonere porteføljene sine for å dra nytte av dette skiftet. Ved å investere strategisk i disse selskapene kan du potensielt forbedre porteføljens ytelse i løpet av de kommende månedene.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.