Guggenheim oppgraderer Akamai til Kjøp med $128-mål: Bør du investere?

Mandag 29. juli oppgraderte Guggenheim-analytikere Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM) til et kjøp fra hold, og satte et prismål på $128.

Dette kursmålet antyder en potensiell oppside på over 30 % fra Akamais nåværende handelspris på $98.

Guggenheims analytikere mener Akamai er klar til å transformere seg fra et innholdsleveringsnettverk (CDN) til en bredere plattform, og utnytte sin sterke CDN-posisjon til å levere forbedret sikkerhet og skyløsninger.

Synspunkter fra andre firmaer på Wall Street

Akamais siste oppgradering kommer midt i en rekke blandede analytikermeninger. Tidligere denne måneden oppgraderte HSBC Akamai til Hold fra Reduce, med henvisning til bekymring for at selskapet mangler veiledning, men erkjenner at den nåværende aksjekursen gjenspeiler disse problemene.

HSBC forventer at Akamais ikke-GAAP EPS vil vokse med beskjedne 5,1 % CAGR fra 2023 til 2027, og henger etter sektorens lave til middels tosifrede vekstrater.

Scotiabank initierte også dekning på Akamai med en Outperform-rating og et prismål på $110 9. juli, noe som fremhever selskapets robuste vekstutsikter innen sikkerhet og edge computing.

Ifølge Scotiabank forventes disse segmentene å utgjøre 75 % av Akamais virksomhet innen 2025, og drive selskapets fremtidige vekst.

Imidlertid er ikke alle analytikere like optimistiske. I mai opprettholdt Raymond James sin Outperform-rating, men senket prismålet fra $138 til $115, og uttrykte bekymring for ytelsen til Akamais leveringsvirksomhet.

Firmaets analytikere bemerket at mens sikkerhets- og datasegmentene viste sterk vekst, sto leveringsvirksomheten overfor utfordringer på grunn av store kunder som strømme- og sosiale medieselskaper som reduserte bruken av Akamais tjenester for å kutte kostnader.

Citi Research nedgraderte også kursmålet for Akamai fra $117 til $110, mens de opprettholdt en nøytral rating i mai.

Analytikere hos Citi fremhevet det betydelige presset på Akamais leveringsvirksomhet, som opplevde en nedgang på 11 % fra år til år i 1. kvartal 2024, og overskygget den sunne veksten i sikkerhets- og databehandlingssegmentene.

Forhåndsvisning av resultat for 2. kvartal

Akamais resultatrapport for 2. kvartal, ventet 8. august, vil være en kritisk indikator på selskapets resultater.

Analytikere spår en GAAP EPS på $0,94, opp fra $0,85 i Q2 2023, og en inntekt på $977,60 millioner, sammenlignet med $935,7 millioner i samme periode i fjor.

Imidlertid har det vært 19 nedrevideringer av EPS de siste 90 dagene, noe som gjenspeiler forsiktige stemninger blant analytikere.

Akamai har møtt den siste tidens turbulens, inkludert et fall på nesten 10 % i aksjekursen etter svakere enn forventet fremtidig veiledning i løpet av Q1-resultatet.

For 2. kvartal forventer selskapet en inntjening (ikke-GAAP) mellom $1,51 og $1,56 per aksje, under analytikernes forventninger på $1,63 per aksje.

Til tross for disse utfordringene, fortsetter sikkerhets- og datasegmentene i selskapet å vokse med henholdsvis 15-17 % og 21-23 % år-over-år.

I utgangspunktet viser Akamais virksomhet styrke i sin diversifiseringsstrategi, med fokus på høyvekstområder som sikkerhet og edge computing.

Oppkjøpet av Noname Security for $450 millioner har som mål å forbedre Akamais API-sikkerhetsfunksjoner, og bidra til fremtidig inntektsvekst. Til tross for tilbakeslag i leveringssegmentet, forventer selskapet økte inntekter fra viktige begivenheter som de olympiske leker og amerikanske valg.

Akamais økonomi er fortsatt robust, med resultater for første kvartal 2024 som viser en inntektsøkning på 8 % fra år til år til 986,97 millioner dollar og en økning på 21 % i sikkerhetsinntekter.

Databehandlingssegmentet hadde også en økning på 25 % fra år til år, noe som forsterket selskapets strategiske skifte bort fra CDN-avhengighet.

Fra et verdsettelsesperspektiv overgår Akamais etterfølgende kontantstrøm fra operasjoner betydelig bedre enn sektorgjennomsnittet, noe som gjør det til en attraktiv investering til tross for nylig aksjevolatilitet. Selskapets pågående aksjetilbakekjøpsprogram understreker ytterligere selskapets sterke evne til å generere kontantstrøm.

Når vi vurderer disse grunnleggende styrkene, er det like viktig å analysere hvordan disse faktorene gjenspeiles i Akamais aksjekursbevegelser.

Ved å undersøke de tekniske indikatorene og diagrammønstrene kan vi få dypere innsikt i potensielle fremtidige trender og prismål.

La oss fordype oss i den tekniske analysen for å utforske hva diagrammene avslører om Akamais aksjebane.

Langsiktig sterk motstand over $120

Akamais aksje har ikke levert noen kursavkastning til investorer siden slutten av 2020. På de langsiktige diagrammene kan man se hvordan $120 har fungert som en sterk motstand for aksjen siden oktober 2020.

Den har forsøkt å bryte over det nivået flere ganger i løpet av de siste 4 årene, men mislyktes.

AKAM-diagram av TradingView

Imidlertid gir de kortsiktige diagrammene litt håp til oksene. Siden begynnelsen av denne måneden har aksjen vært vitne til et betydelig oppsving som steg fra under $90 til over $98 for øyeblikket. I tillegg har både 50-dagers og 100-dagers glidende gjennomsnitt begynt å dukke opp.

Derfor kan bullish investorer som ønsker å kjøpe aksjen sette i gang en liten posisjon på nåværende nivåer, samtidig som de holder et stop loss ved den nylige svingningen på $87,70.

De kan legge til sin lange posisjon hvis aksjen gir en ukentlig lukking over $120.

For kortsiktige tradere som er bearish på aksjen, vil shorting-muligheter bare dukke opp hvis aksjen mister sitt kortsiktige oppadgående momentum.

Det første tegnet på det vil være hvis aksjen gir en daglig lukking under sitt 100-dagers glidende gjennomsnitt, som for øyeblikket er på $92,41.

