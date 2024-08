Veldig gode nyheter for Pepe, Book of Meme og Dogwifhat-tokens

Kryptovalutaprisene fortsatte sin sterke tilbakegang mandag da investorer reflekterte over den nylige Bitcoin-konferansen i Nashville. Bitcoin brølte tilbake over $70 000 for første gang siden 7. juni.

De fleste meme-mynter og altcoins kom også tilbake på mandag. Book of Meme (BOME), en ny Solana meme-mynt, steg til $0,010, det høyeste punktet siden 28. juni. Det høyeste punktet var over 65 % over det laveste punktet denne måneden.

Pepe, en meme-mynt lansert i 2023, har også steget til $0,000012, høyere enn denne månedens laveste på $0,0000076. Dette rallyet skjedde i et miljø med høyt volum, noe som betyr at opptrenden kunne fortsette.

I mellomtiden steg Dogwifhat (WIF) til $2,50. Noen av de andre tokenene med topp ytelse var AIOZ Network, Bitcoin SV, Bitcoin Cash og Brett. Her er noen gode nyheter som kan presse tokens høyere.

Bitcoin steg over et viktig motstandspunkt

Copy link to section

Den første gode nyheten som kan bidra til å presse Pepe-, Book of Meme- og Dogwifhat-tokenene høyere, er Nitcoins prishandling. Som vist nedenfor, gjorde Bitcoin to viktige ting på mandag.

Først beveget den seg over oversiden av det utvidede kilediagrammet, et populært bullish-tegn. I de fleste tilfeller fører dette mønsteret til et sterkt bullish breakout. Siden dette mønsteret skjedde etter at Bitcoin steg, tidligere i år, kan det også klassifiseres som et bullish flaggmønster.

Bitcoin pris diagram

For det andre testet Bitcoin det avgjørende motstandspunktet på $70 000 for første gang siden juni. Dette er et viktig psykologisk nivå som kan peke på mer oppside.

Dessuten viser flere data at Bitcoins åpne interesse for futuresmarkedet hoppet til rekordhøye over 38 milliarder dollar. Dette er et sterkt comeback for en eiendel hvis åpen rente falt til 27 milliarder dollar 8. juli. En høyere rente er et positivt tegn på at en eiendel har mer etterspørsel og at prisen vil fortsette å stige.

Bitcoin futures åpner interesse

Bitcoin er en viktig nevner for altcoins fordi de gjør det bra når Bitcoin er i en sterk opptrend. For eksempel hoppet de fleste av dem til rekordhøye i mars da Bitcoin steg til rekordhøye.

Solana trives også

Copy link to section

Den andre viktige nyheten for meme-mynter som Dogwifhat og Book of Meme er at Solana-prisen gjør det bra. Solana-tokenet steg til det høyeste på $194,30 på mandag, det høyeste nivået siden 1. april i år. Den har steget med mer enn 60 % fra det laveste punktet denne måneden.

Solanas beregninger på kjeden gjør det bra ettersom DeFi-eiendelene og avgiftene fra nettverket fortsatte å øke. Den har tjent over 2 millioner dollar i avgifter i løpet av de siste 24 timene, ifølge DeFi Llama .

Solana er en viktig blokkjede fordi det har blitt go-to-nettverket for meme-myntutviklere som elsker det for sine raske hastigheter og lave transaksjonskostnader.

Solana DeFi TVL stiger

Meme coin open interesse er stigende

Copy link to section

I mellomtiden viser data fra CoinGlass at åpen interesse for futuresmarkedet øker. Pepes åpne rente steg til 131 millioner dollar på mandag, opp fra det laveste året på 83 000 dollar.

Dogwifhats åpne rente steg til $316 millioner mens Book of Meme steg til $113 millioner, det høyeste punktet siden 7. juni. Det har steget fra månedens laveste nivå på nesten $50 millioner.

Den samme trenden skjer i spotmarkedet hvor volumet deres også har økt. Pepes daglige volum var på over $830 millioner mens Dogwifhat og Book of Meme hadde henholdsvis $375 millioner og $425 millioner. Disse tallene betyr at det er en sterk etterspørsel etter disse meme-myntene, som har overgått Bitcoin i år.

BOME åpent rentediagram av CoinGlass

Frykt- og grådighetsindeksen stiger

Copy link to section

Meme-mynter som Book of Meme, Pepe og WIF-tokens steg på grunn av den pågående grådigheten i markedet. Data viser at frykt- og grådighetsindeksen steg til grådighetssonen på 63 på mandag, det høyeste punktet på over en uke. I de fleste tilfeller klarer disse tokens seg bra når det er frykt i markedet.

Denne trenden skjedde etter forrige helgs Bitcoin-arrangement i Nashville hvor Donald Trump, Robert Kennedy og andre ledere snakket om mynten. Donald Trump sa at han var svært optimistisk på Bitcoin og at han ville forkjempe opprettelsen av et Bitcoin-fond.

Michael Saylor, lederen av MicroStrategy, bemerket at Bitcoin ville stige til over 13 millioner dollar i fremtiden. Hvis dette skjer, betyr det at selskapets eierandeler vil være verdt over 2,86 billioner dollar.

Ser vi fremover, vil den neste viktige katalysatoren å se på den kommende avgjørelsen fra Federal Reserve. Hvis banken gjør det analytikere forventer, vil det være nok et bullish tegn for Bitcoin og andre meme-mynter.

Økonomer tror at Fed vil bestemme seg for å la rentene være uendret og deretter peke på et kutt i sitt septembermøte.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.