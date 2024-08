Boeings problemer blir dypere ettersom flyselskapet rapporterer 90 % økning i nettotap i 2. kvartal

Boeing rapporterte et hopp på nesten 90 % i nettotap for kvartalet som ble avsluttet 30. juni, sammenlignet med samme periode i fjor med lavere kommersielle leveringsvolumer og tap i forsvarsutviklingsprogrammer som drar ned inntjeningen i stor grad.

Selskapet kunngjorde også Robert K Ortberg som ny president og administrerende direktør som vil etterfølge Dave Calhoun når han går av innen utgangen av dette året.

Ortberg, 64, er en veteran fra luftfartsindustrien som sist styrte Rockwell Collins som administrerende direktør, og styrte integrasjonen med United Technologies og RTX til han trakk seg fra RTX i 2021.

Boeings nettotap stiger til 1,4 milliarder dollar

Den beleirede flyprodusenten rapporterte et netto tap på 1,44 milliarder dollar, eller 2,33 dollar per aksje, sammenlignet med et tap på 149 millioner dollar, eller 25 cent per aksje i løpet av andre kvartal i fjor.

På justert basis rapporterte selskapet et tap på $2,90 per aksje, og kom inn nesten $1 per aksje under analytikernes forventninger, ifølge LSEG.

Inntektene falt med rundt 15 % til 16,87 milliarder dollar mot anslagsvis 17,23 milliarder dollar. Gjelden kom på 57,9 milliarder dollar, opp fra 47,9 milliarder dollar ved begynnelsen av kvartalet på grunn av utstedelse av ny gjeld.

Selskapet har vært under økt regulatorisk gransking og ryktet har fått en massiv tøff etter utblåsningshendelsen i januar i år.

I det aktuelle kvartalet erklærte selskapet seg også skyldig i en siktelse for konspirasjon av kriminell svindel for å løse en etterforskning av det amerikanske justisdepartementet knyttet til to 737 MAX dødsulykker i 2018 og 2019.

“Til tross for et utfordrende kvartal, gjør vi betydelige fremskritt med å styrke vårt kvalitetsstyringssystem og posisjonere selskapet vårt for fremtiden,” sa Calhoun.

Vi gjennomfører vår omfattende sikkerhets- og kvalitetsplan og har oppnådd en avtale om å kjøpe Spirit AeroSystems. Selv om vi har mer arbeid foran oss, vil trinnene vi tar bidra til å stabilisere driften vår og sikre at Boeing er selskapet verden trenger det skal være. Vi gjør viktige fremskritt i vår bedring og vil fortsette å bygge tillit gjennom handling og åpenhet.

Fall i levering av kommersielle fly trekker ned inntektene

I kvartalet gikk leveransen av kommersielle fly – dens bærebjelke – ned med 32 %, noe som førte til en tilsvarende nedgang i inntektene fra segmentet. Det leverte 92 fly dette kvartalet sammenlignet med 136 fly i samme kvartal i fjor.

Imidlertid har den fortsatt et leveringsetterslep på over 5400 fly til en verdi av 437 milliarder dollar.

“I løpet av kvartalet sendte selskapet inn sin omfattende sikkerhets- og kvalitetsplan til Federal Aviation Administration (FAA). 737-programmene økte produksjonen gradvis i løpet av kvartalet og planlegger fortsatt å øke produksjonen til 38 per måned innen utgangen av året,” sa Boeing i en uttalelse.

Den la til at 787-programmet opprettholder planene om å gå tilbake til 5 per måned ved årsslutt.

I juli kunngjorde selskapet en avtale om å kjøpe Spirit AeroSystems, og 777X-programmet startet FAA-sertifiseringsflygetester etter å ha fått typeinspeksjonsgodkjenning.

Tap i forsvars-, rom- og sikkerhetssegmentet

Inntektene for forsvars-, rom- og sikkerhetssegmentet var på 6 milliarder dollar.

Driftsmarginen reflekterte et tap på 1 milliard dollar på visse utviklingsprogrammer til fast pris, inkludert et tap på 391 millioner dollar på KC-46A-programmet, hovedsakelig drevet av en nedgang i kommersiell produksjon og forsyningskjedebegrensninger, sa selskapet.

I løpet av kvartalet mottok Boeing tildelingen av syv MH-139A-helikoptre fra US Air Force og leverte den første CH-47F Block II Chinook til den amerikanske hæren.

Etterslepet i segmentet ble verdsatt til 59 milliarder dollar, hvorav 31 % representerer bestillinger fra kunder utenfor USA, heter det.

