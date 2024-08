EUs AI-lov bringer omfattende endringer for amerikanske teknologigiganter

Den europeiske unions AI Act, den første omfattende lovgivningen av sitt slag, trer i kraft i dag, og signaliserer et betydelig skifte for teknologiselskaper over hele verden.

Først og fremst rettet mot store amerikanske firmaer, lover loven strenge regler for AI-utvikling, bruk og overholdelse, og lover vidtrekkende konsekvenser.

Risikobasert regulering: ulike regler for ulike risikoer

AI-loven implementerer et risikobasert regelverk, som skiller mellom applikasjoner basert på deres potensielle samfunnsmessige påvirkning.

Høyrisiko AI-applikasjoner, som autonome kjøretøy, medisinsk utstyr og lånebeslutningssystemer, møter strenge krav.

Disse inkluderer obligatoriske risikovurderinger, opplæringsdatasett av høy kvalitet, rutinemessig logging av aktiviteter og detaljert dokumentasjon som deles med myndighetene for å sikre overholdelse.

Generativ AI står overfor strengt tilsyn

Generativ AI, inkludert systemer som OpenAIs GPT og Googles Gemini, er merket som “generell AI” under loven.

Disse modellene, designet for å utføre et bredt spekter av oppgaver, må overholde EUs lover om opphavsrett, utstede åpenhet om opplæringsmetoder og gjennomgå regelmessige tester og cybersikkerhetstiltak.

Loven gir noen unntak for modeller med åpen kildekode, forutsatt at de gjør parametrene deres offentlig tilgjengelige og ikke utgjør noen systemrisiko.

Ledende amerikanske teknologiselskaper, som Microsoft, Google, Amazon, Apple og Meta, er betydelig påvirket av det nye regelverket.

Disse firmaene, som er tungt investert i AI og er avhengige av massiv skyinfrastruktur, må nå navigere i AI-lovens strenge krav.

Loven gjelder for enhver organisasjon som opererer innenfor EU, uavhengig av hvor de befinner seg, og sikrer omfattende tilsyn.

Strenge straffer for manglende overholdelse

Brudd på AI-loven kan resultere i bøter på opptil €35 millioner ($41 millioner) eller 7 % av globale årlige inntekter, avhengig av hva som er høyest.

Dette er strengere enn straffene i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR), som begrenset bøter til €20 millioner eller 4% av den årlige globale omsetningen.

European AI Office, etablert tidligere i år, vil føre tilsyn med overholdelse og håndhevelse, og sikre at fornærmende selskaper får betydelige konsekvenser.

Overgangsperioder og fremtidige avsetninger

Selv om AI-loven nå er i kraft, vil de fleste bestemmelsene ikke tre i kraft før i 2026. Generelle AI-systemer, som ChatGPT og Gemini, har en 36-måneders overgangsperiode for å oppnå samsvar.

Denne trinnvise tilnærmingen gir bedrifter tid til å tilpasse sin praksis til det nye regulatoriske landskapet.

Mens AI-loven tar sikte på å redusere risikoen forbundet med AI, anerkjenner den også viktigheten av å fremme innovasjon. Åpen kildekode-modeller, som er avgjørende for AI-utvikling, får spesifikke unntak forutsatt at de oppfyller kriteriene for åpenhet og tilgjengelighet.

EU er imidlertid fortsatt på vakt mot modeller som utgjør systemrisiko, og sikrer at regulatoriske tiltak ikke kveler teknologisk fremgang.

AI-loven er et eksempel på EUs økende innflytelse i global teknologiregulering. I likhet med GDPR, som setter nye standarder for personvern over hele verden, forventes AI-loven å etablere et benchmark for AI-styring.

Ved å pålegge betydelige bøter og strenge regler, har EU som mål å lede an i å sikre ansvarlig og etisk AI-utvikling.

Bransjerespons og fremtidsutsikter

Teknologiselskaper reagerer allerede på det nye regelverket. Meta, for eksempel, har begrenset tilgjengeligheten til sine AI-modeller i Europa på grunn av regulatoriske bekymringer.

AI-lovens strenge krav nødvendiggjør betydelige justeringer i AI-utvikling og implementeringspraksis.

Når selskaper navigerer i disse endringene, vil fokus være på å balansere etterlevelse med fortsatt innovasjon.

