Bybit kunngjør Frankrikes exit med henvisning til reguleringsutviklingen

Bybit avvikler tjenestene sine i Frankrike, med kryptobørsen som siterer den siste regulatoriske utviklingen for beslutningen.

Kryptobørsen, som rangerer blant verdens ledende kryptobørser og handelsplattformer etter volum, ga også ut en tidslinje for når tjenestene og produktene vil være utilgjengelige for brukerne i landet.

“I lys av nylige reguleringsutviklinger fra den franske regulatoren, vil Bybit slutte å tilby våre produkter og tjenester til franske statsborgere og innbyggere,” skrev børsen.

Innskudd og P2P-støtte deaktivert fra 2. august

I følge varselet adressert til Bybits brukere i Frankrike, begynner børsens exit 2. august 2024, klokken 8:00 UTC.

Fra denne datoen vil kundekontoer skifte til “Bare lukke”-modus. Dette betyr at kunder ikke lenger vil kunne åpne eller legge til nye posisjoner samt sette inn midler.

Bybit vil også avslutte all støtte for kjøp for franske brukere. I mellomtiden vil børsen deaktivere spotprodukter, kjøp med ett klikk og P2P blant andre tjenester og produkter.

Brukere bør stenge alle åpne posisjoner innen 13. august 2024 kl. 08:00 UTC. Alle åpne stillinger vil bli avviklet etter den angitte fristen. Spesielt vil utvekslingen fortsette å tillate uttak.

Fiat-eiendeler utenom EUR vil imidlertid automatisk konverteres til USDT fra og med 8. august 2024.

Hva nå?

Som nevnt, siterer Bybit det franske reguleringsmiljøet som det som informerte beslutningen om å stoppe virksomheten i landet. Selv om kunngjøringen ikke gir ytterligere detaljer om spesifikke regulatoriske utviklinger, har den planer om å gjenåpne tjenester når selskapet har sikret de nødvendige lisensene.

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre, og setter pris på din støtte og samarbeid når vi øker innsatsen for å oppfylle regulatoriske krav. Vi ser frem til å betjene deg igjen i nær fremtid når de riktige lisensene som lar oss gjøre det er sikret.

MiCA-regulering

Bybits trekk for å avslutte støtte for franske brukere kommer midt i økt gransking av kryptobørser ettersom EU implementerer sine Markets in Crypto-Assets (MiCA)-regulering.

Coinbase og Circle er blant de beste kryptofirmaene for å sikre relevante godkjenninger for å tilby sine tjenester til kunder i EU.

I mellomtiden er Uphold og Binance noen av børsene som har flyttet for å fjerne eller begrense uautoriserte stablecoins midt i MiCA-implementeringen.

Bybits nedleggelse av tjenestene sine i Frankrike følger landets regulatoriske oppdatering som gjør prosessen med å sikre lisenser tøffere.

Den franske regulatoren Autorité des marchés financiers (AMF) kunngjorde endringer i reguleringen for digital assets services provider (DASP) i oktober 2023.

